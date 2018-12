Arranca Semarnat proceso de traslado

Ciudad de México— La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inauguró hoy sus oficinas en Mérida, Yucatán, con lo que inició el proceso de traslado desde la Ciudad de México.Las nuevas oficinas están ubicadas en el Centro Hidrometeorológico Regional.Según un comunicado, la titular de la dependencia federal, Josefa González Blanco, afirmó que no se le obligará a ningún trabajador a trasladarse a esa ciudad y que se respetarán sus derechos laborales."El cambio será paulatino y respetuoso de los derechos humanos y laborales. Será una transición pactada, amorosa y sustentable en donde tengamos en cuenta las necesidades de los trabajadores", dijo."No se obligará a nadie; ellos decidirán si se quieren ir, cómo y cuándo".La funcionaria aseguró que la ruta y el plan completo de traslado tendrán un enfoque de sustentabilidad, para abordar adecuadamente los impactos y beneficios ambientales."Reiteró además que se realizará en conjunto con los trabajadores de la Secretaría y con respeto absoluto a sus derechos humanos y laborales", apuntó.Esta mañana, trabajadores entrevistados afuera de la sede de la Semarnat, en la Avenida Ejército Nacional, en la Ciudad de México, dijeron que nadie les ha informado sobre el traslado y manifestaron su temor a perder su empleo y forma de vida."No nos han dicho nada, ni el sindicato ni las autoridades", señaló Vito Avilés Jaimes, con 22 años de trabajo en la dependencia."Lo que yo opino es que no han tomado en cuenta es que la mayoría de la gente que somos trabajadores de Gobierno ya tenemos hechas nuestras vidas en la Ciudad de México y es muy complicado trasladarnos a un lugar nuevo donde no sabes si vamos a tener casa, si vamos a tener infraestructura para poder vivir", añadió Alberto Ibáñez.

comentarios

