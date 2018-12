Pide AMLO no confrontar a Poder Judicial

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores de Morena no confrontar al Poder Judicial, en medio de la reciente disputa por la negativa de Ministros y Magistrados contra la política de reducción de sueldos.Tras participar en una reunión de diputados y senadores morenistas con López Obrador, el coordinador de la bancada en la Cámara alta, Ricardo Monreal, dijo que les pidió mantener una transición en armonía."Habló de que sería respetuoso del Poder Judicial, de la resolución que se emitiera (respecto de la impugnación a la Ley de Remuneraciones) y que le pedía a la Cámara de Diputados que actuara a la altura de las circunstancias para generar condiciones de transición armoniosa y adecuada con todos los Poderes."En el caso del Poder Legislativo, recomendó, sugirió actuar estos últimos días con decisión y firmeza, pero nunca en confrontación con ninguno de los Poderes", dijo en entrevista con medios.De acuerdo con Monreal, el Presidente López Obrador dijo que no interferiría en la elección del nuevo Ministro o Ministra que llegará a la Corte de entre los candidatos que conforman la terna ingresada ayer al Senado."Dio libertad a los legisladores para que los senadores decidieran de manera libre quién representaba mejor, en idoneidad, en capacidad y honestidad, el puesto, que él no iba a recomendar a nadie y que cualquiera de las propuestas él la respetaría", relató.Monreal aseguró que el Senado elegirá al nuevo integrante de la Corte la próxima semana.Por otro lado, afirmó que, si bien el Mandatario defendió su iniciativa de reforma educativa, no les pidió acelerar el trámite legislativo."(Dijo) que le interesaba que se le diera paso y cumplimiento a la reforma, dado que era un compromiso de campaña y que él quería ser coherente y congruente con lo ofrecido, y ahora, como Presidente de la República, con lo que va a cumplir. Les pidió a los legisladores que actuaran con libertad", describió.

