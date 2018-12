Ciudad de México— Olga Sánchez Cordero anunció ayer que donará a una casa-hogar de Querétaro sus 107 mil pesos mensuales de salario que tiene como secretaria de Gobernación.No obstante, la funcionaria federal aclaró que conservará su haber de retiro como exministra de la Suprema Corte, que asciende a alrededor de 250 mil pesos mensuales.Esta cantidad es más del doble del salario que percibirá el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que está fijado como tope salarial para la Administración Pública en la Ley Federal de Remuneraciones.“Estuve 21 años en la Suprema Corte y esta es la pensión que me dieron por ley y por Constitución, solamente la pensión que recibo, sin ninguna otra prestación, ni seguro de gastos médicos y todo lo relativo a las prestaciones adicionales ya no están; y yo pago mi seguro de gastos médicos mayores.“He decidido no tener dos sueldos o dos prestaciones, porque una es una pensión del Gobierno de la República y, por lo tanto, a partir del día 15 que recibo mi primer sueldo, será donado a una institución que yo ya había estado apoyando hace algunos años”, precisó.En conferencia de prensa, Sánchez Cordero prometió que durante todo el tiempo que dure su encargo en la Segob donará su salario íntegro a la casa-hogar cuyo nombre se reservó, al igual que el monto de su haber de retiro.“Mi pensión es de... híjole, no tengo (la cifra) exacta. Pero no tengo más prestaciones; eso de que mi celular y que el coche, es falso de toda falsedad”, dijo.La secretaria de Gobernación recordó que López Obrador ha planteado que todos los funcionarios públicos deben hacer un esfuerzo de austeridad.Sobre las diferencias entre el presidente de la República y los impartidores de justicia por la Ley de Remuneraciones, Sánchez Cordero comentó que hay respeto por la división de poderes, aunque pidió al Poder Judicial de la Federación (PJF) que vaya en la misma filosofía de austeridad del Gobierno federal.“¿Qué opinaría yo? Que vayan en esta misma filosofía, no que se reduzcan los sueldos, porque no se los pueden reducir constitucionalmente, pero que entiendan esta nueva filosofía política y social de que tenemos que avanzar hacia una transformación.“En donde la gente que gane menos, gane más, como lo ha dicho en cualquier cantidad de ocasiones el presidente de la República. Mi postura personal es: primero, el respeto irrestricto a la división de Poderes”, enfatizó.Acompañada de los subsecretarios de la dependencia, Zoé Robledo y Diana Álvarez, la titular de la Segob aseveró que, salvo algunos “negros en el arroz”, la enorme mayoría de los funcionarios judiciales son honorables, capaces y viven exclusivamente de sus salarios y prestaciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.