Ciudad de México— Alcaldes y autoridades municipales exigen que el Gobierno federal respete su autonomía y les otorgue los recursos acordes con las necesidades de su población.Representantes de Ayuntamientos de las 32 entidades acudieron al Senado al "Encuentro por el Federalismo y el Desarrollo Municipal", al que convocó el presidente de la Comisión del Federalismo, Samuel García.Ahí, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, y vicepresidente de Enlace Legislativo de la Asociación Nacional de Alcaldes expuso que la pirámide en la distribución de recursos está invertida y la Administración pública debe fortalecer a los municipios."¿Cuántos de los ejercicios que reciben los ciudadanos y que inciden directamente en su calidad de vida, por su vida cotidiana son prestados por los municipios?, ¿cuántos por los estados y cuáles por la federación?", cuestionó."Es una pirámide totalmente invertida, por lo tanto, si queremos lograr una verdadera transformación de México tenemos que forzosamente pasar por la transformación y el fortalecimiento de los municipios de México", dijo.En tanto el presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, Rubén Alfonso Fernández llamó a que se respete la división de poderes y no se cometan violaciones a los derechos de funcionarios.Manifestó que la Guardia Nacional es peligrosa al no consideran la responsabilidad de los municipios de la materia.América Juárez García, Alcaldesa de San Salvador, Municipio de Hidalgo indicó que existe discriminación hacia localidades pequeñas, pese a carencias.Pidió que se modifique la fórmula de distribución en las participaciones para que a los Ayuntamientos se les otorguen mayores recursos.La legisladora que llegó al cargo por la coalición PRI-PVEM-PANAL refirió que no hubo un correcto senso de necesidades prioritarias y que no haya preferencias en la distribución de capital."Que no el día de mañana los servidores públicos tengan beneficios a razón de que no fue levantado un censo de manera justa. Hoy estamos en una incertidumbre en cuestión de la infraestructura", señaló.También pidió que haya mecanismos de protección contra amenazas y a los Alcaldes se les proteja al igual que a periodistas y defensores de derechos humanos.Diego Castañeda, representante del Gobierno de Veracruz indicó que a través de una coordinación entre el Gobierno federal y los locales se podrán alcanzar soluciones.Finalmente, el Senador de MC, Samuel García se comprometió a impulsar una agenda trazada con reformas que detonen el desarrollo de los 2 mil 447 Ayuntamientos del país, además planteó llevar a cabo una Cuarta Convención Hacendaria.También indicó que se revisará y se tomarán en cuenta las reformas al artículo 115 constitucional que mientras para uno es considerado como "una camisa de fuerza" para los municipios, otros difieren.

