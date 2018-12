Ciudad de México- Expertos en materia de seguridad rechazaron la creación de la Guardia Nacional y acusaron que la iniciativa de reformas que se discuten en la Cámara de Diputados podría, potencialmente, terminar con la profesionalización de las policías. En reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, advirtió que la propuesta “puede aniquilar el futuro de la profesionalización de las policías”.“Quiero suponer que la Guardia Nacional, sea cual sea su estructura, es temporal. Y si es así, hablemos de lo que no es temporal: las policías y su mejora”, dijo. En tanto, Jaime Cárdenas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que la creación de la Guardia Nacional genera dudas porque, históricamente, estas corporaciones se integran por una autoridad civil y son de carácter temporal, y la iniciativa no contempla esos dos aspectos. “Se pretende mantener su presencia de forma regular y, aunque se propone evaluar su permanencia luego de tres años, es muy importante que la Guardia sea transitoria y que no desplace a las policías de orden federal, estatal y municipal”, señaló. Los trabajos se dieron por segundo día consecutivo en la Comisión que preside la diputada Miroslava Carrillo Martínez, a los que también estuvo convocado el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, pero canceló su participación por cuestiones de agenda.Ayer, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se expresó en contra de que se implemente la Guardia Nacional, pero advirtió que en caso de que el Congreso decida seguir con la iniciativa, la medida debería tener una temporalidad de no más de cinco años.

