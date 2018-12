Sigue al alza gasto familiar en salud

Ciudad de México— El desembolso económico de los hogares mexicanos para cubrir sus necesidades de salud continúa en aumento, reportó el Inegi.A nivel nacional, la inversión en este rubro pasó de 454 mil 143 millones en 2016 a 513 mil 8 millones de pesos en 2017, según la Cuenta Satélite en Salud 2017, dada a conocer este miércoles.De acuerdo con el estudio, las familias pusieron de su bolsillo, en promedio, hasta el 42.3 por ciento del gasto total en consultas, medicinas, seguros, análisis de laboratorio y ambulancias, entre otros servicios. En 2016 ese porcentaje fue de 40.7.Según el Inegi, por cada 100 pesos que los hogares gastaron en salud en 2017, 16 pesos fueron para consultas médicas; 11.1 pesos para servicios hospitalarios y 53 pesos para medicamentos y otros bienes.Y si se considera el trabajo no remunerado que los hogares destinan al cuidado de enfermos, que el Inegi calcula en 328 mil 552 millones de pesos en 2017, el gasto total que desembolsaron las familias en salud se eleva a 841 mil 560 millones de pesos.Además, detalla el organismo, si los hogares hubieran contratado a una persona para cuidar a sus enfermos, de cada 100 pesos que erogarían para este fin, 50 serían para la atención de alguna persona con discapacidad o enfermedad crónica.El estudio señala que los hogares destinaron 5 mil 352 millones de horas en 2017 a actividades relacionadas con el cuidado de la salud.De ese tiempo, 27.7 por ciento se dedicó al cuidado de enfermos crónicos o con alguna discapacidad; 26 por ciento, a cuidados preventivos, y el resto del tiempo, a los cuidados de enfermos temporales.De las horas totales de trabajo no remunerado, el 68.9 por ciento es aportado por las mujeres y el 31.1 por ciento por los hombres.Por otro lado, en 2017 el Producto Interno Bruto Ampliado (PIBA) del sector salud fue equivalente a un millón 229 mil 703 millones de pesos, lo que significó el 5.6 por ciento del PIB del país.Este porcentaje se conforma del valor producido por los bienes y servicios relacionados con la salud, equivalente a 4.1 por ciento, y por el trabajo no remunerado del cuidado de la salud, de 1.5 por ciento.

