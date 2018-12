Ciudad de México— Con diversos reclamos de la Oposición hacia las expresiones de Paco Ignacio Taibo II, se discuten en el Senado las reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que permitirían al escritor dirigir el Fondo de Cultura Económica (FCE).Alrededor de las 14:00 horas inició el debate, que se ha centrado en denostar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el también escritor ocupe el cargo.En los escaños del PAN, PRI y PRD se colocaron cartulinas que dicen NO A LA #LeyTaibo.La panista Xóchitl Gálvez Ruiz indicó que Taibo II no puede ser electo al cargo, al manejar un lenguaje violento."Su expresión refleja racismo, superioridad, violencia sexual y sobre todo una falta de respeto a las instituciones. Si la ley no me favorece la cambio o la violó. Y se jacta de ello con la peor de las expresiones: la soberbia", opinó.Si hubiera sido el candidato impulsado por otro partido político, dijo, no se hubiera tolerado."Con esa expresión refleja autoritarismo aunado a un profundo desconocimiento de la Administración pública. No conocía la ley que le impedía ser director de una institución; él mismo lo admitió."Por menos, antes de la cuarta transformación se habrían acabado a un 'fifí', no habrían sido necesario los 'bots'", expuso.En tanto, la impulsora de esta iniciativa, la morenista Citlalli Hernández resaltó que el objetivo principal es eliminar la discriminación y establece un lenguaje incluyente."Se ha llamado ´Ley Taibo' a esta ley que presenté pero no es así", enfatizó.La Senadora reconoció que la expresión del escritor fue inadecuado y antifeminista."Estoy convencida de que nadie aquí podría aplaudirla ni defenderla", aseguró, celebrando el posterior debate que se suscitó."Demuestra que hoy ya, en la opinión pública, hay un debate de género".No obstante, enfatizó que la fracción de Morena votará a favor de las reformas que le permitirían a Taibo dirigir la editorial.Se refirió al caso del Senador panista Francisco Cabeza de Vaca, quien fue evidenciado mandando mensajes inapropiados durante la sesión."Y preguntando por un padrote; ahí sí no escuché de las mismas voces condenar el actuar de su compañero o plantear la expulsión, por lo menos de su partido o de su grupo parlamentario ¿no será acaso que ahí sí habrá un violador en potencia?"De verdad que es indignante y se los sigo como mujer y como activista, como feminista en aprendizaje: es indignante que se utilice mujer con fines partidistas", apuntó, antes de indicar que tampoco hubo críticas a las palabras machistas del ex Presidente Vicente Fox.Por otro lado, la panista Kenia López indicó que la iniciativa viola el principio de derecho que refiere que no se puede impulsar una ley a favor de una persona y acusó favoritismo."Están buscando es darle trabajo al amigo del Presidente que, por cierto, desconociendo la ley le ofreció a su amigo, seguidor, fan o como ustedes quieran llamarle le ofreció un trabajo para el cual no estaba en términos legales ni siquiera capacitado", señaló.Al pasar a la tribuna, el morenista Félix Salgado Macedonio reprodujo un audio de Xóchitl Gálvez en el que se escucha a la panista en un evento público diciendo: "¿Quién se chingó ayer al peje en el debate y no los vamos a chingar?".A esto, Gálvez le contestó que "La Chingada" es el rancho de Andrés Manuel López Obrador y "es muy diferente meterla doblada a chingar".Salgado Macedonio también retomó la frase "ningún chile les embona", que atribuyó al ex Presidente Enrique Peña Nieto."No le estoy diciendo yo, no soy lépero como él. Y ¿qué dijeron ustedes? ¡Nada! Bien calladitos y bien sentaditos."Paco Ignacio Taibo es un hombre extraordinario, humilde, honesto", agregó el Senador, quien además definió al escritor como inteligente y culto.El también morenista Rubén Rocha, quien defendió al escritor destacando su trayectoria literaria y en la novela negra como ganador de diversos galardones, estuvo a punto de referirse a él como Paco Stanley en tres ocasiones.