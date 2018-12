Ciudad de México— Las bancadas del PRI y PRD en el Senado se quejaron de que no fueron consultados para presentar ante la Suprema Corte la suspensión a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones,a nombre del Senado y no como grupo parlamentario de Morena, PES y PT, toda vez que el documento va firmado por integrantes del grupo mayoritario, publicó el periódico El Universal en su versión digital.El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseveró que “no tenían por qué consultarles”, ya que ellos no lo hicieron cuando presentaron la acción de inconstitucionalidad.“Ellos cuando presentaron la acción de inconstitucionalidad, a nadie le pidieron permiso, basta con que tengas el 33%, no somos mayoría. Y, en ese sentido, tenemos que acudir porque somos la parte interesada, agraviada, entonces, no es necesario que se presente en la Mesa Directiva; como ellos, tampoco fue necesario que presentaran su recurso de acción de inconstitucionalidad”, comentó.Su homólogo del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó que ellos buscan que se dé una buena convivencia en el Senado, y por ello es que cuando se decida presentar ante la Corte recursos se deben discutir en el pleno.“Queda muy claro que más de 48 senadores presentamos esta acción de inconstitucionalidad, y entonces si el presidente que representa al Senado de la República hace esta acción unilateralmente o a nombre de la Mesa Directiva o a nombre del Senado, pues no está representando la opinión de todas y todos”, anotó.El líder de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que si bien los órganos de gobierno del Senado pueden hacerlo, su bancada no fue consultada para que la suspensión se presentará a nombre del Senado.“Qué bueno que vaya al análisis de la Suprema Corte, pero no se debe conceder la suspensión por el hecho de interponer la acción, pero sí se puede analizar a petición de parte, es sano el análisis, creo que hasta puede salir fortalecido el Poder Ejecutivo”, refirió.