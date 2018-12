Ciudad de México— Después de que se evidenciara que reservó los datos de sus bienes, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, abrió la relación de sus propiedades y cuentas bancarias en el sistema de registro electrónico Declaranet.Reforma publicó este martes que Sandoval, pese al ofrecimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que todos sus colaboradores transparentarían sus bienes, había decidido no dar a conocer sus datos patrimoniales.En la declaración subida a Declaranet, de la que REFORMA posee copia, la funcionaria señaló que no aceptaba hacer pública su relación de bienes."El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales", indica el formato en el espacio donde debería desglosarse los bienes muebles, inmuebles, vehículos, menaje, joyas, obras de arte, etcétera.Tras publicarse esta información, a través de sus redes sociales y en un comunicado, la SFP acusó un supuesto ataque contra Sandoval y sostuvo que la información patrimonial de Sandoval estaba disponible."La Secretaria de la Función Pública, Doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, volvió a ser blanco de ataques sin sustento. Hoy el diario REFORMA en una nota sostiene que la titular de la Secretaría de la Función Pública reservó su patrimonio. Precisamos que la aseveración es falsa (...)", sostuvo.El sistema Declaranet es administrado por la propia Secretaría de la Función Pública, por lo que está en su poder modificar el contenido y acceso a la información y contenido en él.De acuerdo con éste, Sandoval presentó su declaración el 5 de diciembre, hecho del que no había informado públicamente y del que no hizo referencia hasta la nota publicada este martes.En la declaración subida este martes, Sandoval declara como operación la venta de tres departamentos y dos casas, de las cuales no reporta su valor, así como la incorporación de una vivienda en la que asentó que tiene un valor de mil 752 pesos mexicanos.También registra 11 operaciones de venta de muebles y menaje de casa en los que sólo reporta el valor de tres de éstas por un monto de 45 mil pesos, así como siete operaciones por venta de joyas por un valor de 66 mil 800 pesos.Sandoval declaró poseer cinco cuentas bancarias, en dos de ellas en pesos mexicanos con un saldo de un millón 359 mil 222; otras dos en dólares, con un saldo de 23 mil, y la última en euros, con un saldo de 6 mil 63.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.