Activaría Gobierno 973 pozos para aumentar producción petrolera

Ciudad de México— El gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede echar mano de 973 pozos petroleros cerrados en activos terrestres de Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, con posibilidades de explotación y que cuentan con “una importante reserva” y las condiciones mecánicas para ser reactivados y puestos en producción, publicó El Universal.Esta será una parte de la estrategia que el próximo sábado presentará el presidente de México para reactivar la producción petrolera.De acuerdo con la información de Petróleos Mexicanos (Pemex), en 2004 la empresa petrolera extraía 3.4 millones de barriles diarios. Para octubre de este año los datos muestran que sólo se producen 1.7 millones.El gobierno de López Obrador busca que hacia el cierre de su gestión, en 2024, el indicador recupere parte del terreno perdido y se extraigan 2.4 millones de barriles al día.La información que recibió el director de Pemex, Octavio Romero, refiere que el inventario de pozos cerrados disponibles con posibilidades de explotación era de mil 196 al cierre de septiembre de 2016, pero la administración pasada licitó contratos de reactivación de 223, con la inversión y capacidad de ejecución por terceros, bajo un esquema de pago por flujo de efectivo disponible.En un informe sobre los resultados de dicha licitación se asegura que, por “no representar negocio para Pemex” fueron licitados y de ellos se extraerán en el corto plazo, al menos, una reserva remanente posible (2P) de 28 millones de barriles de petróleo crudo equivalente entre 2017 y 2023.El esquema de pago es por tarifa, a partir del flujo de efectivo que resulte del ingreso obtenido por la comercialización de la producción, la cual fue comprometida a las empresas Alpha Energy, Inc. y Tavies Excavaciones, que fueron en participación conjunta; y al consorcio formado por Química Apollo, Especialización Profesional de Personal, Recursos Omega, Sistemas Integrales de Compresión y Geolis, las cuales obtuvieron los contratos el 7 de mayo de este año.El esquema fue propuesto dado que “desde hace algunos años y a la fecha, Pemex Exploración y Producción ha venido enfrentando una caída en la producción de aproximadamente 300 mil barriles diarios y un incremento en el factor de declinación, debido a que no se han realizado nuevos descubrimientos importantes de yacimientos en el país, y que casi 70% del hidrocarburo producido proviene de campos maduros con más de 30 años de explotación”.El nuevo gobierno decidirá si la reactivación de estos pozos la hace sólo Pemex o a través del mismo esquema empleado por la pasada administración.El proyecto integral de reactivación y mantenimiento de la producción de petróleo en pozos cerrados que inició el año pasado se enfocó en el desarrollo y la explotación de las reservas de aceite y gas, con el propósito de asegurar el abasto de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país.La nueva administración obtendrá los beneficios, pues se espera extraer una producción acumulada de 18.86 mil barriles diarios y 39.84 millones de pies cúbicos diarios, asociada a las actividades para reactivar y mantener la producción de esos 223 pozos cerrados en los próximos seis años.Incluso le informaron al nuevo director de Pemex que el valor del proyecto es de casi mil 23 millones de dólares, que resulta del ingreso de la venta de los hidrocarburos producidos a través de extracción de la reserva 2P, lo que le dejará al erario 532 millones en derechos e impuestos.Aun cuando no se cuenta con información de las evaluaciones periódicas ni de los indicadores de desempeño de los trabajos de reactivación que iniciaron en agosto, representa una oportunidad para desarrollar los 973 pozos restantes que se encuentran en la misma condición.

