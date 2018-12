Ciudad de México- Representantes de la Asamblea General Politécnica acusaron al director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez, de cometer actos de corrupción.Un grupo de estudiantes entregó un pliego petitorio en la Secretaría de Educación Pública (SEP) dirigido al titular de la dependencia, Esteban Moctezuma, y al presidente Andrés Manuel López Obrador."El actual titular del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez Casas, llegó con el apoyo del charrismo sindical del SNTE y el STIPN y por ende los favores políticos pendientes los consuma a costa de la voz de la comunidad politécnica", aseveraron."Hoy en día el director ha decidido volver a hacer uso de la extinta coCNP (Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico) para poder pactar permanecer en el cargo y cubrir los actos de corrupción dentro de su administración", añadieron.En la misiva solicitaron la intervención de los funcionarios para auditar a la actual Administración del Politécnico porque, aseguraron, ha desviado recursos federales destinados a la reconstrucción de inmuebles del instituto."Ha interpretado la normatividad politécnica por encima de nuestra Carta Magna para beneficiar a grupos hegemónicos como es el caso de los sindicatos y ex directores", aseveraron.También pidieron que se investigue y cese a Héctor Martínez Castuera, secretario general del IPN, por haber ordenado la infiltración de policía a la AGP, dijeron, para generar una campaña de espionaje y acoso de la comunidad estudiantil.Expusieron que desde el movimiento de 2014 no se ha podido llevar a cabo el Congreso Nacional Politécnico porque la comisión organizadora del mismo ha sido tomada por grupos vinculados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (STIPN)."La AGP siempre se propulsará en apoyo de la comunidad estudiantil afectada por los malos manejos administrativos en nuestra casa de estudios, por lo que la organización de la coCNP en manos de miembros que se han dedicado a corromper al IPN sería un retroceso muy delicado, la democratización del IPN debe de ser real y no uno simulado para que el director permanezca en el cargo", señalaron los inconformes.

