Piden a jueces no caer en provocaciones

Ciudad de México— Jorge Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia, llamó hoy a los jueces federales a no caer en provocaciones, y recordó que la Constitución no prevé la posibilidad de conflictos entre el Poder Judicial y los demás Poderes."La mejor defensa de los jueces es su prudencia y la dignificación de su tarea, y en la reserva y discreción que imperan en sus actos, es necesario evitar caer en cualquier provocación derivada de la agresión y de la crítica por más injustificada que ésta sea", dijo Pardo.Lo anterior al dirigir el único discurso durante la toma de protesta de 30 nuevos magistrados de circuito y una jueza de Distrito, en sesión de los plenos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal."Los jueces mexicanos, en todo momento, debemos hacer honor a su juramento y bajo ninguna circunstancia entrar a la arena de la batalla política en defensa de sus fallos, pues su deber, es no esperar otra protección que la otorgada por la Constitución y el propio respaldo que pueda tenerse por parte de la sociedad a la que servimos, lo que no impide que puedan expresarse en defensa de sus propios derechos", afirmó el Ministro.Este lunes, jueces y magistrados federales de todo el país protestaron contra la amenaza de reducción de sus salarios implícita en la Ley Federal de Remuneraciones, cuyos efectos fueron suspendidos el viernes pasado por el Ministro Alberto Pérez Dayán.El presidente Andrés Manuel López Obrador lleva varios días criticando al Poder Judicial, y en particular a los Ministros, a los que califica como los funcionarios mejor pagados del mundo salvo Donald Trump.Con 35 años en el Poder Judicial, Pardo evitó un discurso antagónico hacia los demás Poderes, y prefirió enfatizar con citas históricas la importancia de la independencia judicial, incluida una alusión a Benito Juárez, personaje favorito de López Obrador."El diseño de nuestra democracia descansa en el principio de la división de Poderes. Ningún poder se encuentra por encima ni por debajo de otro, y el equilibrio entre los tres Poderes descansa en el absoluto respeto mutuo de sus respectivas competencias y facultades", explicó Pardo."El papel del Poder Judicial como garante del equilibrio entre Poderes, descansa en su propia independencia, y por ello, la Constitución contempla un esquema de resolución de conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero no de conflictos entre el Poder Judicial y los otros Poderes de la Unión, pues se da por sentado que dicho conflicto no puede ni debe existir si todos respetan la autonomía judicial".Pardo es uno de los dos jueces de carrera que aspiran a la Presidencia de la Corte, que será renovada el 2 de enero.El otro Ministro de carrera es Pérez Dayán, mientras que Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez buscan ser el primer presidente "externo" desde la reforma judicial de 1995.Los 30 nuevos Magistrados ganaron un concurso que no generó problemas al CJF, y en el que se llenaron todas las plazas disponibles, pese a que solo se inscribieron 38 jueces.Esto, en contraste con los concursos para juez de Distrito, que desde hace años son un problema constante para el CJF, culminando, en febrero pasado, con la cancelación de un certamen luego de la filtración y venta del examen.Pardo dijo que el sistema de designación judicial "puede ser objeto de mejoras", pero defendió los principios en los que está sustentado."Los jueces no debemos buscar popularidad, agradecimiento ni simpatía, pues nos debemos a la ley y a nadie más, y aplicarla, en algunos casos puede hacernos impopulares y sujetos de ataques", dijo."Hoy más que nunca, el respeto social a los j