Suman 3 mil 700 peticiones de refugio

Ciudad de México— Más de un millar de migrantes hondureños, integrantes en las caravanas que ingresaron desde Chiapas, podrían haber cruzado a Estados Unidos y 3 mil 700 han solicitado a refugio a México, reveló Andrés Ramírez de la Comisión de Ayuda para los Refugiados (Comar).Tras detallar un censo del número de migrantes que se encuentran en Baja California Norte, el funcionario indicó en conferencia de prensa que unos mil 100 centroamericanos habían logrado cruzar la frontera a Estados Unidos."Tenemos a unos 6 mil migrantes en Tijuana, de los cuales mil 900 ya han sido credencializados", explicó."2 mil 500 están en el albergue El Barretal y 600 en otros albergues de Tijuana, mil 100 podrían haber cruzado a Estados Unidos, mil 100 han sido asistidas para su retorno, y unas mil 200 se encuentran en Mexicali", dijo en la sede de la Segob.Agregó que han recibido 2 mil 500 solicitudes de reconocimiento de visitantes por razones humanitarias, pero son 600 las que se han entregado y se estima que alrededor de 3 mil más se puedan entregar.Indicó que unos 3 mil 700 migrantes han solicitado la condición de refugiados, del total que ingresó al país desde octubre."Próximamente realizaremos el proceso de entrevistas de elegibilidad para ese estatus de refugiados. Nosotros como administración responsable no nos basamos sólo en el número de la caravana que en un principio se hablaba de 10 mil, pero sabemos que son muchos más."Estamos buscando formas de eficientar los procedimientos para ver como lo resolvernos, no sólo recursos si no criterios técnicos para

