Ciudad de México— Los mexicanos se están endeudando por cantidades que superan 10 veces sus ingresos, de acuerdo con estadísticas de Resuelve Tu Deuda según publica el periódico Excélsior en su página de internet.Juan Pablo Zorrilla, director general de la reparadora de crédito, estableció que de entre los 35 mil clientes activos que están en su cartera, la deuda promedio es de 135 mil pesos, mientras que su ingreso mensual es de 14 mil pesos para este 2018.En conferencia de prensa para presentar los resultados de la firma, el directivo estableció que pese a la creencia sobre que son las mujeres las que no controlan el uso de sus tarjetas de crédito, son ellas las que se endeudan menos.Los hombres representan seis de cada diez morosos, cifra que se mantiene sin variación en relación al periodo anterior”, explicó.Respecto a la edad, son 48 años el promedio entre los deudores mexicanos y presentan impagos en dos o tres cuentas, demostrando que pocas veces estos problemas financieros se mantienen en una sola tarjeta.De acuerdo con la radiografía del deudor 2018, elaboradora por la empresa, la mala administración financiera continúa siendo el motivo que lleva a las personas a Resuelve tu Deuda en seis de cada diez casos.Sin embargo, el programa está pensado para que “sin importar el motivo que te llevó a dejar de pagar tus créditos, cuentes con una solución personalizada, que se preocupa por mejorar tu salud financiera y que te da la asesoría necesaria para lograrlo con éxito”, aseguró Juan Pablo Zorrilla.Estar endeudado significa no sólo quitarle un pedacito a la calidad de vida de las personas, también implica que al dejar de pagar se le excluye del sistema financiero, lo que limita el progreso de la vida del deudor, afirmó el también cofundador de la firma.Además del plan de ahorro que se genera, uno de los servicios de la reparadora es restaurar las calificaciones de su historial crediticio para que los deudores vuelvan a ser sujetos de crédito.El directivo aseguró que el incremento en la tasa de referencia por parte del Banco de México, no ha afectado el nivel de morosidad en los créditos, de hecho dijo que el nivel de endeudamiento se ha mantenido estable y lo que más afecta es perder la capacidad de pago.Después de expandir su negocio a Colombia y España, convirtiéndose en la primera reparadora de crédito en hacerlo, la firma espera conquistar nuevos territorios en los próximos cuatro años.

