Ciudad de México— México es el país de América Latina donde hay más jóvenes que no estudian ni trabajan.De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, de nueve países de la región, México es el ganador en esta categoría.En el libro 'Millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar o estudiar?' se abordó el caso de Haití, Brasil, El Salvador, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y México."Dentro de los nueve países que tenemos es el país donde más cantidad de ninis hay", afirmó en entrevista con REFORMA, Rafael Novella, de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID y uno de los autores del estudio."1 de cada 4 jóvenes en México está en la categoría de nini", añadió, mientras que en los demás países del análisis 1 de cada 5 son ninis.El experto señaló que no estudiar ni trabajar al ser joven es un problema que afecta mayoritariamente a las mujeres, pues en México 3 de cada 4 ninis son mujeres."Una cuestión que está detrás de ser nini en México es tener un hijo en edad temprana, muchas de las mujeres que se encuentran en la categoría nini tuvieron un hijo antes de los 20 años. Es un factor muy fuerte en México a comparación con los demás países", indicó.El estudio destaca que en 2015 la tasa de fecundidad fue de 74 por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años, mientras que en la OCDE el promedio fue de 20 por cada mil.Los autores consideran que la decisión de trabajar, estudiar o ser nini puede deberse a los roles tradicionales de género, que estereotipan a los hombres como proveedores y a las mujeres como cuidadoras.Para el análisis se realizó una encuesta, Millennials en México, a jóvenes de 15 a 24 años de 2 mil hogares de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México para conocer, entre otras cosas, las causas por las cuales no asistían a la escuela.En ella se detalla que de las mujeres de 19 a 22 años, el 38 por ciento dijo que no acudía a la escuela por razones personales; las de 23 a 24 años señalaron la misma razón en un 48 por ciento.En contraste, los hombres de los tres grupos de edad en su mayoría indicaron que no van a la escuela por su desempeño, más que por razones personales o económicas.Novella expuso que también en México el tema de la informalidad es importante para identificar las causas de por qué los jóvenes millennials no estudian ni trabajan."En México, 78 por ciento de los jóvenes trabajan en el sector informal, en la región es el 70 por ciento, y México está sólo por debajo de Haití", aseveró.De acuerdo con el estudio, para el periodo 2005 a 2017, la tasa de jóvenes que contaba con seguridad social fue del 30 por ciento en promedio, mientras que para el resto de la población fue del 38 por ciento.Los autores enfatizaron que todo esto se da en un contexto en el que la política pública no se enfoca de manera explícita en la población joven, pues de 75 programas que podrían recibir los millennials en la CDMX y que en teoría están dirigidos a los jóvenes, sólo la mitad cuenta con un documento de diagnóstico y únicamente ocho mencionan de manera exclusiva a los jóvenes como objetivo.

