Arremeten contra proyecto de seguridad de AMLO

Ciudad de México— Las decisiones que proyecta el Gobierno federal en materia de seguridad van a terminar por empeorar ese rubro, alertó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.En conferencia de prensa, la activista advirtió que la Guardia Nacional va a terminar por llevar al olvido a las Policías estatales que, dijo, no han sido profesionalizadas por años."La decisión de consolidar la militarización en la seguridad no es la mejor vía, están a tiempo de considerar y revertir esta decisión, porque vamos a terminar por abandonar la vía civil."Las Policías estatales sobreviven, no hemos sido capaces de profesionalizarlas, están en un abandono terrible, han asesinado a 388 policías y parece que a nadie le importa", reprochó Morera.Criticó que el Presidente ya puso en operación la Guardia Nacional, aún sin estar sustentada; que envió al Senado la sanción con prisión preventiva oficiosa para 10 delitos más, lo que va a generar que haya más jóvenes en cárceles y que sus propuestas para ocupar la vacante de Ministro en la Corte sean sus cercanos y además militen en Morena."La justicia va a ser mucho peor, más jóvenes en la cárcel, más militares en las calles y una Corte en interrogación", reclamó.Para Morera uno de los problemas es que López Obrador está siendo mal informado en materia de seguridad.La activista negó que sólo la mitad de la Policía Federal sea operativa, como afirmó el Mandatario, pues existen elementos que realizan trabajo de gabinete en materia de inteligencia o antidrogas.También negó que todas las corporaciones estatales sean corruptas."Tenemos ocho años de dar seguimiento a las Policías, no todos son corruptos, lo que se requiere son mejoras para crear policías cercanos a la gente y atender por qué se genera tanta violencia, eso es algo que no lo va a ver la inteligencia militar, las Fuerzas Armadas están haciendo algo que no les corresponde", expuso Morera.En la conferencia de prensa se presentaron resultados del Índice de Desarrollo Policial 2018 que arroja los problemas por los que atraviesan los efectivos estatales.Los agentes se quejan de bajos sueldos, falta de equipamiento, carencia de entrenamientos, malos tratos y una formación sin disciplina.

