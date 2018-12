Aprueban destituir a Edil de Durango

Durango- El Congreso del Estado aprobó el dictamen de la Comisión de Responsabilidades para destituir de su cargo de Alcalde de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, e inhabilitarlo por tres años y seis meses.Lo anterior, debido a hechos vinculados a la sentencia que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativa a una promoción personalizada a través de propaganda gubernamental.Tras conocer la resolución, Enríquez Herrera dijo en rueda de prensa que seguirá al frente del Ayuntamiento duranguense."Después de una confusa sesión del Congreso del Estado, lo primero que quiero decir a los ciudadanos es que un servidor sigue siendo el Presidente municipal de Durango, y seguiré al frente del Ayuntamiento cumpliendo la responsabilidad que el pueblo me concedió en las urnas el 5 de junio de 2016", citó."Qué fácil es lastimar a la autonomía municipal. Los duranguenses siempre hemos tenido muchas luchas, seguiremos luchando porque haya autonomía municipal y sobre todo para que haya resultados como Gobierno".Enríquez obtuvo la Alcaldía de Durango, abanderando al PAN, PRD y MC, y a decir de sus adversarios políticos está trabajando desde ahora para obtener la Gubernatura del Estado.Medios locales informaron que el dictamen presentado en el Congreso local fue aprobado por 20 diputados del PAN, Morena, PT y PVEM, y que tres legisladores del PRI se abstuvieron, además de que dos diputadas priistas estuvieron ausentes en la sesión."En el Congreso del Estado, en una sesión sumida en la opacidad y en la confusión, está instrumentando una acción política seguramente por intereses que quieren precisamente confrontar a Durango", manifestó el Edil."Han hecho de ese Poder Legislativo un instrumento para degollar, aniquilar y despojarme de mis derechos civiles políticos y humanos, y no solamente a mí, sino al proyecto de Durango. Y, desde aquí, les digo: no lo vamos a permitir, a la mala no, queremos juego limpio en Durango".

