Ciudad de México— El Gobierno federal presentó el programa Paisano que aplicará en el País en esta temporada de regreso de mexicanos que residen en el extranjero, en particular en Estados Unidos, para garantizar su tránsito seguro y que no sean víctimas de actos de corrupción.El programa, afirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, tiene como finalidad garantizar la atención y acompañamiento fraternales a paisanos y migrantes en su tránsito seguro por territorio nacional y prevenir la comisión de delitos.Como parte de las principales acciones, la Policía Federal (PF) reforzará su despliegue en caminos y puentes de jurisdicción federal de las zonas de mayor afluencia.Los elementos federales se encargarán de la verificación e inspección en las carreteras y aeropuertos del País.En la iniciativa participan dependencias como las Secretarías de Gobernación, Seguridad, Defensa, Marina, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores y Turismo, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Dirección General de Aduanas y Caminos y Puentes Federales (Capufe), entre otros.Capufe, explicó Durazo en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, garantizará la apertura de casetas de peaje en los caminos federales de mayor flujo para evitar dilaciones.La SRE, agregó, instalará módulos de atención y orientación en los distintos puntos de contacto de las dependencias que participan en el programa.En el caso de los Consulados, éstos redoblarán el trabajo de atención y asesoría para los connacionales.Presente en la conferencia, Tonatiuh Guillén, del INM, dijo que el reforzamiento comenzará desde las aduanas y que se se instalarán 208 módulos de asistencia en las rutas que cubren las principales rutas de tránsito de los paisanos.También habrá observadores ciudadanos en los puntos de contacto y se repartirán un millón de ejemplares de la guía Paisano.Ricardo Peralta, titular de Aduanas, informó que habrá un reforzamiento anticorrupción en las entradas al País para evitar abusos contra paisanos.De acuerdo con Peralta, por parte de Aduanas participarán más de 600 funcionarios en las seis principales fronteras del País.El director advirtió que aquel servidor señalado por un acto de corrupción será remitido a la Ciudad de México, no podrá laborar en ninguna otra aduana, se le iniciará el procedimiento administrativo correspondiente y se abrirá una carpeta ante la Fiscalía General o PGR.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.