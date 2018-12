No pasan 30 mil policías control de confianza

Ciudad de México— Las corporaciones locales y federales de seguridad tienen en sus filas a 30 mil 43 elementos que no aprobaron los exámenes de control de confianza obligatorios.Esa cifra representa el 7.4 por ciento de los 401 mil 604 agentes que hay en las instituciones de seguridad y justicia de todo el País.Un reporte oficial actualizado al 31 de octubre indica que del total de reprobados, 28 mil 867 son policías locales (estatales y municipales), y mil 176 de alguna dependencia federal, como de la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad (ahora SSPC), el Instituto Nacional de Migración (INM) y los custodios de penales federales.Los elementos en activo deben contar con resultado aprobatorio y vigente en las evaluaciones de confianza, según establece la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Sin embargo, los reprobados o no aptos se mantienen en sus puestos cuando tendrían que ser separados de sus cargos y posteriormente dados de baja previa indemnización.Cifras de la Secretaría de Gobernación señalan que, a nivel nacional, hay 28 mil 350 agentes operativos y mil 693 mandos no aprobados, tanto locales como federales.Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública, adelantó la continuidad de la certificación policial, aunque con la posibilidad de desaparecer la prueba del polígrafo.Actualmente, la certificación policial consta de cinco pruebas: toxicológica, poligráfica (detector de mentiras), psicológica, médica y socioeconómica.El objetivo es identificar a los elementos corruptos o infiltrados, así como factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales.Desde 2013, se aplica una certificación diferenciada o focalizada según categoría jerárquica, acceso a información privilegiada o confidencial, y grado de responsabilidad del agente.Focos rojosA nivel local, los estados con los mayores porcentajes de elementos reprobados con respecto a su plantilla total son Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit.Según el reporte, en Sinaloa no son aptos el 49 por ciento de los agentes de la Policía estatal, penales, Procuraduría y Seguridad Pública Municipal, es decir, 1 de cada 2.Baja California tiene el 44 por ciento de elementos reprobados; en Nayarit asciende al 31 por ciento.A estas entidades les siguen, en términos de porcentaje, Guerrero y Zacatecas, con 24 por ciento cada una, así como Hidalgo y Sonora, con 19 por ciento.En el Gobierno federal, los no aprobados son el 1 por ciento de los agentes de la PGR, y 2 por ciento tanto de la CNS como del INM y el órgano que administra los Ceferesos.

