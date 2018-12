Ciudad de México— Llantas de camiones, latas, pañales. Basura de todo tipo contaminan los cenotes de Yucatán.Buzos de la expedición Grosjean y otras fundaciones emprenden una labor para limpiarlos y, en los últimos meses, se han saneado unos siete cenotes y retirado más de cinco toneladas de residuos sólidos, según publica el periódico Excélsior en su versión digital.“Encontramos cajas de medicamentos. Imagínate lo potencialmente peligroso que es; toallas femeninas, pañales, condones. Los cenotes son como moteles de paso, impresionante. Latas, botellas, vidrios, bicicletas, refrigeradores, ventiladores; hemos sacado hasta colchones”, comentó Sergio Grosjean, líder de la expedición que limpia los cenotes en Yucatán.En esta labor participan más de 80 voluntarios y pobladores; este fin de semana limpiaron el cenote ‘Ek bis’, ubicado en la población de Hoctún; de este lugar se extrajeron 500 kilos de basura.Los activistas lamentan que las personas no tengan conciencia y vuelva a ensuciar los cenotes.“En muchos casos hemos visto que el cenote sigue limpio cuando hemos regresado; vamos avanzando no al ritmo que quisiera, por ello le pedimos a la gente que se lleve su basura si hace uso de los cenotes”, agregó Grosjean.Incluso han detectado y registrado peces en peligro de extinción que lamentablemente conviven con la basura. Se trata del pez ciego o dama blanca (ophisternum infernale), especie única en el planeta y propia de los cenotes de Yucatán.“Lo interesante de esto es que encontramos una especie endémica que se llama ‘pez ciego’, que no es común encontrarla en los cenotes debido a la contaminación”, indicó.En Yucatán, uno de los principales atractivos turísticos son los más de 3 mil cenotes, sin embargo, algunos son imposibles de visitar, mientras otros, al estar en buenas condiciones, reciben a cientos de turistas de diferentes zonas.Grosjean también lamentó que la mayoría de los municipios del estado no cuentan con un programa de biodigestores para tratar la basura que se acumula en las comunidades; por lo que la contaminación se va al manto freático dañando severamente el agua.Si bien el vital líquido abunda en la entidad, se ha detectado que algunas fuentes tienen altos niveles de contaminación.

