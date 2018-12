Ciudad de México— Groserías y denostaciones imperaron ayer en el Senado por más de tres horas y media como parte de la discusión de la llamada “Ley Taibo”, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, cuya reforma finalmente fue aprobada.Mientras para la oposición, las modificaciones trazaban “un traje a la medida” para la llegada del escritor Paco Ignacio Taibo II a la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE), para otros era un gran esfuerzo contra la discriminación.Alrededor de las 14:00 horas, las senadoras morenistas Alicia Caraveo y Lilia Rivera presumieron que la iniciativa transformaría la ley para que a lado de un Gobernador, hubiera una Gobernadora; de un director, una directora, y de un funcionario, una funcionaria, al menos en la redacción.Aseveraron que con este lenguaje incluyente se eliminaría la discriminación hacia la mujer y de paso hacia naturalizados mexicanos, para que pudieran ocupar cargos directivos.Mientras ellas ensalzaban la iniciativa de Morena, las bancadas del PAN, PRI, MC y PRD lucían cartulinas con la frase “No a la #LeyTaibo”.Llegó el turno de la oposición y Leonor Noyola del PRD alzó la voz para pedir que las entidades paraestatales no sean dirigidas por personas no nacidas en México, y menos el FCE, al aseverar que esta iniciativa tenía nombre y apellido.Más tarde, la panista Xóchitl Gálvez criticó el lenguaje de Taibo II al tacharlo de violento y machista, razones por las que consideró, no podía ocupar el cargo.Si hubiera sido el candidato impulsado por otro partido político, dijo, Morena no lo hubiera tolerado.“Por menos, antes de la cuarta transformación se habrían acabado a un ‘fifí’, no habrían sido necesario los ‘bots’”, expuso.Citlalli Hernández, la senadora de Morena que propuso esta iniciativa, criticó a los detractores asegurando un trasfondo político y pidió no llamarla “Ley Taibo”, asegurando que no fue lanzada para beneficio del historiador.La senadora reconoció que la expresión del escritor fue inadecuada y antifeminista, pero señaló a políticos de otros partidos que también faltaron al lenguaje.Para defender a Taibo II, morenistas como Félix Salgado Macedonio llevaron una lista de políticos que incurrieron en violencia verbal. Dos de ellos presentes al momento de la alusión; los panistas Francisco Cabeza de Vaca, señalado por mandar mensajes inapropiados durante la sesión, y Xóchitl Gálvez, cuya voz se escuchó en una grabación diciendo groserías.La senadora se justificó diciendo que sólo había mandado a Andrés Manuel López Obrador a descansar, a su rancho “La Chingada”, en Tabasco.También se mencionó al expresidente Enrique Peña Nieto, a quien atribuyó la frase “ningún chile les embona”, y al también exmandatario mexicano Vicente Fox, quien aludió a las mujeres como “lavadoras de dos patas”.“Y ¿qué dijeron ustedes? ¡Nada! Bien calladitos y bien sentaditos”, reviró el guerrerense a panistas y priistas.El también morenista Rubén Rocha defendió al escritor destacando su trayectoria literaria y, en la novela negra, como ganador de diversos galardones, pero estuvo a punto de referirse a él como Paco Stanley en tres ocasiones.Finalmente la modificación fue aprobada con 66 votos a favor, 49 en contra y 2 abstenciones en lo particular.Fue turnada a la Cámara de Diputadas, donde una discusión similar podría reactivarse.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.