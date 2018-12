Suspende juez ley de remuneraciones

Ciudad de México— Un juez federal suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos al Poder Judicial de la Federación, al considerar que afectaría la calidad de la justicia, y ordenó a la PGR abstenerse de indagar a los funcionarios cuyas percepciones como tal no se ajusten a la norma cuestionada.Ignacio Beruben Villavicencio, Juez Tercero de Distrito de Colima, otorgó desde el 27 de noviembre la suspensión provisional contra la norma a Zeus Adrián Munguía Ramos, un abogado litigante que alegó que las consecuencias también dañarían a la sociedad."Se considera que el interés social se encuentra justificado por el hecho de que la transgresión a los referidos principios constitucionales no sólo impacta al quejoso en lo particular, sino que su afectación se extiende a la sociedad en general en cuanto a que tiene derecho a recibir una justicia pronta, expedita e imparcial y a que sus pretensiones se resuelvan conforme a derecho y sin influencias ajenas, lo que se garantiza a través de la estabilidad de los integrantes de dicho Poder de la Unión, por medio de una remuneración adecuada."Se considera necesario vincular al cumplimiento de la presente concesión a las autoridades que en el ejercicio de sus funciones tengan intervención en la aplicación de las disposiciones aludidas, como el Procurador General de la República, en cuanto a la eventual tipificación del delito de remuneración ilícita para que se abstenga de integrar carpetas de investigación", dice el fallo.El juzgador estimó que una eventual reducción de las percepciones a los impartidores de justicia en principio se traduciría en un daño a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación.Por ello, la suspensión establece que las cosas deben permanecer en el estado en el que se encuentran y las autoridades tienen que abstenerse de aplicar las disposiciones de la ley, al menos hasta que se defina si se concede o no la suspensión definitiva."Es decir, que se mantengan las remuneraciones nominales y adicionales que perciben los sujetos que habla el párrafo onceavo del artículo 94 de la Constitución (ministros, consejeros de la Judicatura, jueces de distrito y magistrados de circuito y electorales), al menos, conforme al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018", resolvió Beruben.El juzgador señaló a la Cámara de Diputados como una autoridad que también debe darle cumplimiento a la medida suspensional.En los listados electrónicos no aparece registro de alguna queja presentada por la PGR contra esta suspensión.El próximo lunes, el juez Beruben llevará a cabo la audiencia incidental en la que definirá si suspende por tiempo indefinido la aplicación de la norma combatida.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.