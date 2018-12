Sin cambios presupuesto con recorte de 5 mil mdp: Poder Judicial

Ciudad de México— Ante las críticas recibidas por los salarios de ministros y juzgadores federales, el Poder Judicial de la Federación (PJF) decidió mantener sin cambios su proyecto de presupuesto para 2019, enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que contempla un recorte por austeridad de 5 mil millones de pesos en comparación con el año pasado.Sin embargo, de acuerdo al proyecto, las medidas no contemplan tocar los sueldos de jueces, ministros, magistrados y consejeros de la Judicatura, pues se encuentran protegidos por la Constitución, pero sí prevé una reducción del 10 por ciento a las percepciones para mandos superiores como secretarios de estudio y cuenta, de acuerdos, directivos, entre otros.De igual forma, en la propuesta del presupuesto para el año entrante se contempla un aumento de un 5 por ciento para todo el personal operativo, es decir, los sindicalizados y otros puestos de confianza.Como informó Excélsior anteriormente, se busca que el presupuesto total para la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal sea de 65 mil 356 millones de pesos."Se ha elaborado un presupuesto para 2019 menor con respecto al año anterior, como resultado de un esquema de racionalidad y austeridad. El monto propuesto, considera ajustes en la política de inversión pública en materia de bienes, servicios y obra”, señala su argumentación.Se prevé una racionalización en materia de pasajes aéreos y terrestres, nacionales e internacionales, así como en viáticos nacionales y en el extranjero, y gastos de viaje vinculados a ponentes y participantes de eventos institucionales.De acuerdo con el alto tribunal, se privilegiaron aquellas obras prioritarias en el marco del programa de reordenamiento de espacios institucionales, eliminando otras menos relevantes en diversos edificios y áreas de la SCJN; también se eliminó la adquisición y adecuación de un inmueble para una Casa de la Cultura Jurídica cuyo inmueble actualmente es arrendado.Se considera la supresión de diversos eventos, principalmente en las Casas de la Cultura Jurídica, así como otros de integración, culturales y de orden social originalmente previstos por la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa, para que permanezcan solo aquellos eventos de mayor envergadura que se realizan de manera centralizada.También se plasmó racionalización a través de la reducción de los recursos asignados al Seguro de Separación Individualizado para Mandos Superiores y Mandos Medios, el cual se ajustó en una proporción del 50 por ciento.La Suprema Corte explicó que para el cumplimiento de las comisiones de sus ministros, contrata invariablemente servicios comerciales de transportación aérea y que no se ha contratado, ni existe la posibilidad de contratar servicios de aviones o helicópteros privados para la transportación de algún ministro, funcionario o servidor público del máximo tribunal.Se detalló que los viáticos destinados a los ministros de la SCJN se erogan vinculados a actividades institucionales y estrictamente para el cumplimiento de su alta responsabilidad apegados a la normatividad institucional en la materia.En tal sentido, las comisiones de los ministros de la SCJN, se realizan bajo un esquema de austeridad y los recursos erogados por concepto de viáticos, no representan montos significativos ni impacto en los recursos destinados para el gasto de operación de la Corte”, agregó,Así, los tres órganos cúpula del PJF enviaron a la Secretaría de Hacienda su proyecto de presupuesto para que ésta lo incluya en el presupuesto general que enviará a la Cámara de Diputados. Por tratarse de órganos de otro poder, Hacienda no puede modificar la propuesta que recibió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.