Ciudad de México— El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) prevé una disminución del 20 por ciento de su presupuesto para ajustarse al llamado de austeridad del Gobierno federal.Luego que la semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticara al INAI y al INEE al señalar que cuesta mucho dinero público su operación y que los sueldos que se pagan son de hasta 300 mil pesos mensuales, la consejera presidenta Teresa Bracho afirmó que redujeron el presupuesto para el próximo año al presentarlo a la Secretaría de Hacienda."Ese recorte sí afecta los sueldos de los consejeros y el personal, aunque cabe mencionar que no es del tamaño que se ha mencionado públicamente", expresó en conferencia de prensa."Estamos aplicando todas las medidas de austeridad, incluyendo los sueldos de más alto nivel", añadió.Bracho explicó que previendo que el presupuesto para Educación de 2019 sea de 300 mil millones de pesos, el costo del INEE será un tercio del 1 por ciento, es decir mil millones de pesos.La funcionaria dijo que esperan que la operación del Instituto no se vea afectada."No esperamos despedir a nadie, el personal que trabaja en el Instituto es especializado y esperamos poder conservar todo el personal", manifestó.El consejero Bernardo Naranjo destacó que el salario de los funcionarios en el INEE no es establecido por la Junta de Gobierno sino por la Ley de Administración Pública Federal."Nosotros nos tenemos que mover a partir de esa ley, según se muevan los salarios. Los montos es un poco menos del tercio, y hay que decirlo es un poco menos del tercio de lo que se dijo el viernes, valga la aclaración para toda la gente y también para mi señora esposa que protestó", dijo al ser cuestionado."Mi última quincena recibí 56 mil pesos", añadió.Este lunes, el INEE presentó 11 documentos con recomendaciones para orientar la política ejecutiva en materia educativa, y que serán compartidos a las nuevas autoridades educativas federales; a las autoridades educativas de los gobiernos estatales, y a los legisladores."Son documentos basados en evidencias, no son discusiones de café, para que las políticas públicas puedan fundamentarse en ellos", enfatizó.Los documentos construidos a partir de todos los estudios y evaluaciones realizados por el INEE son Políticas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes; Políticas para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica; Políticas para el mejoramiento profesional de los docentes; Políticas para mejorar la gestión escolar; Políticas para fortalecer la infraestructura escolar; Políticas para mejorar la participación social en educación básica; Políticas para mejorar las escuelas multigrado.También Políticas para mejorar la educación indígena; Políticas para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes; Políticas para mejorar la permanencia escolar de los jóvenes en la educación media superior; y Políticas para vincular la evaluación con la mejora educativa.

