Arranca nuevo Gobierno con alza en violencia

Ciudad de México— Al menos 254 personas fueron asesinadas la última semana en 24 estados.Los hechos incluyeron enfrentamientos armados entre grupos criminales, multiejecuciones, ataques a fuerzas de seguridad, víctimas con señales de tortura, descuartizados y narcomensajes amenazantes.En la Ciudad de México se produjeron al menos 12 crímenes en la semana, entre ellos el de quien fuera abogado de Los Zetas, quien fue acribillado en Coyoacán. Además el jueves ocurrieron dos tiroteos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, donde murieron seis personas.En La Huerta, Jalisco, seis policías estatales fueron acribillados el martes por un comando que al parecer intentaba rescatar a un detenido.En Puebla, ese mismo día, siete hombres fueron abatidos en un presunto enfrentamiento entre grupos criminales en plena autopista Puebla-Orizaba; junto a los cuerpos fueron dejados "narcomensajes" firmados por el CJNG.En Guanajuato en un sólo día --el martes-- fueron asesinadas 24 personas en varios municipios.En Reynosa, Tamaulipas, elementos del Ejército abatieron el martes a un criminal armado presuntamente al repeler una agresión. Ahí mismo, policías estatales abatieron el jueves a otras tres personas.En Zacatecas, dos agentes fueron acribillados en Guadalupe, y en Ciudad Victoria, Tamaulipas, tres custodios de un Cereso estatal.La noche del jueves en Veracruz fueron hallados los cuerpos de tres hombres desmembrados, originarios de la Ciudad de México.Esa misma noche, sujetos armados plagiaron a cinco hombres en un bar de Cuernavaca, Morelos, y tres de ellos fueron asesinados.El viernes, el exdiputado panista Hiram Contreras fue ejecutado de varios balazos en Ciudad Juárez, Chihuahua; dos días antes autoridades estatales hallaron cuatro cabezas humanas dentro de igual número de hieleras en el Municipio de Madera."Estamos rompiendo nuestros techos históricos cada mes, este año vamos a cerrar con alrededor de 34 mil muertes violentas, es un número altísimo, una tasa altísima", advirtió Edna Jaime, de México Evalúa."Lo que quiere decir que el problema está desbordado, en parte por el descuido de la administración anterior y la etapa de transición, en donde la responsabilidad quedó prácticamente diluida".La activista indicó que con la propuesta de López Obrador él se hace responsable de la seguridad con un esquema más centralizado todavía, más reactivo y con el componente del mando militar.Jaime añadió que aún no están bien definidas las responsabilidades, no están claros los incentivos, y los Gobernadores, Alcaldes y la Federación no poseen buenos mecanismos de coordinación.Samuel González, ex fiscal de la PGR, consideró natural una alza de los delitos tras un cambio de Gobierno."En nuestros análisis, los temas de seguridad que están vinculados con un tema de Gobierno, siempre tienen un aumento en los delitos casi en todos los estados, desde la votación a la toma de Gobierno, y es natural porque se pierden los controles y se dan elementos de la falta de autoridad de los viejos y nuevos mandos."La delincuencia aprovecha ese momento para tomar control, en la transición no se tuvieron tomados los hilos", señaló.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.