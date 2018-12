El Secretario General del Consejo Nacional de Evaluación de lTa Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, pidió a la Secretaría de Hacienda revisar la propuesta de Presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir del 16 al 8 por ciento el IVA en la frontera norte.Durante la presentación de las obras Pobreza y Derechos Sociales en Mexico y Los Estudios Diagnósticos de los Derechos Sociales 2018, advirtió que esta medida de reducir los ingresos podría atarle las manos a la nueva administración."Yo invitaría tanto al Gobierno, tanto a Hacienda, tanto al Congreso a poner muy bien los números sobre las rodillas, ponerlos muy claro, porque no vaya a ser que un elemento de diferencia de impuestos genere una reducción muy fuerte en la recaudación, porque entonces ¿con qué tapas ese hoyo? Y sobre todo que haya diferencia en las regiones me parece que no es lo mejor", señaló.Hernández Licona afirmó que México no ha logrado abatir la pobreza porque en los últimos tres décadas el ingreso de las familias ha sido errático."Los mexicanos no hemos podido reducir de manera franca la pobreza, de hecho ha aumentado, en gran medida porque el comportamiento del ingreso ha sido errático, yo diría, en los últimos 30 años", indicó.Licona reconoció que en los últimos años se ha registrado una importante mejora en la cobertura de derechos básicos como el acceso a la educación y a la salud.No obstante, advirtió, la mayor cobertura ha permitido solamente contener la pobreza, pero no abatirla."El tema económico nos ha impedido bajar la pobreza, pero elementos de cobertura básica nos han permitido, al menos, una reducción de la pobreza extrema", indicó.En su turno, Juan Manuel Martínez Louvier, director del Instituto Nacional de Economía Social, aseguró que el objetivo de la nueva Administración federal es modificar la política social.Dijo que el proyecto de la nueva Administración es crear políticas públicas que atiendan los diferentes ciclos de vida de las personas, que transite del desarrollo social al bienestar social y que la atención de los grupos vulnerables pueda ser una medida transversal en toda la Administración pública federal.Louvier, quien acudió en representación de la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, aseguró que el cambio de denominación de Secretaria de Desarrollo Social a Secretaría de Bienestar no fue cosmético."Pasar de políticas públicas de atención básica, muy importante y que seguiremos haciendo, pero también una progresividad hacia la inclusión productiva", explicó.Indicó que por ello la Secretaría de Bienestar cuenta con una Subsecretaría de Inclusión Productiva a la cual está adscrito el programa Sembrando Vida.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.