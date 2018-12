Pide CNDH recorte a magistrados sin afectar derechos

Ciudad de México— En medio del debate por la reducción de salarios en el Poder Judicial, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, subrayó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que el ajuste a las remuneraciones debe hacerse sin vulnerar derechos.Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) planteó que dicho ajuste se realice con base en estándares internacionales y parámetros objetivos y fundamentados en la Constitución."Bajo parámetros (...) que no vulneren derechos, precaricen y debiliten el servicio público, y que más allá de que utilicemos un discurso que nos polarice y divida asumiendo la virtud o los vicios de una persona, en razón del tipo de cargo que desempeña, empecemos a hablar de méritos, capacidades y profesionalismo", expresó."No debe estigmatizarse el servicio público, por el contrario, debe fortalecerse para que mediante servicios profesionales de carrera, reales y operativos, sea opción de vida para las mexicanas y mexicanos, logrando que nuestro País cuente con la burocracia especializada y profesional que permita y garantice el normal desarrollo de las instituciones con independencia de los cambios de gobierno y, a la vez, la preserve de ellos".La CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones, la cual señala que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente. Otros recursos contra la norma fueron promovidos por senadores y jueces.Sin mencionar la acción de la CNDH, el Ombudsman se dijo convencido de la necesidad y conveniencia de ajustar tanto aquellas remuneraciones que resultan excesivas como aquellas que son insuficientes.González Pérez resaltó que la Comisión defiende derechos, no privilegios, ya que la base de su actuación es únicamente la Constitución y las leyes, al margen de decisiones políticas o coyunturales.El Ombudsman nacional afirmó que la CNDH comparte la premisa de que la austeridad permee la vida pública, por lo que llamó a que, sin violentar derechos, se revisen las estructuras burocráticas con un enfoque integral."Informado y coherente, que trascienda el ámbito de las cuestiones salariales y atienda las causas de las ineficiencias y problemas que han prevenido que México cuente con la institucionalidad fuerte que requiere."La capacidad, integridad y compromiso de los servidores públicos no depende o está condicionada al tipo de cargo que ocupen", abundó en Palacio Nacional, en presencia de representantes de la Corte y el Poder Legislativo.La autoridad que pretenda vulnerar la independencia de la CNDH y menoscabar su autonomía, agregó González Pérez sin hacer señalamientos, vulnera los principios democráticos y siembra las semillas de un autoritarismo despótico."Que contraviene la esencia misma de nuestra Constitución y de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido en favor de la dignidad humana".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.