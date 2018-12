Ciudad de México— El Instituto Nacional Electoral (INE) dio hoy la despedida a cientos de trabajadores que cumplieron de 10 a 25 años de antigüedad y se inscribieron en el programa de retiro voluntario de la institución, informó El Universal.Una buena parte de los que salen este mes se adhirieron a ese esquema para retirarse con sus salarios y prestaciones vigentes –entre ellas seguro de separación individualizada, seguro colectivo de retiro- ante el inminente recorte salarial y de beneficios laborales que impulsan la mayoría de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.La ocasión de la despedida fue la entrega de reconocimientos a 692 personas cumplieron 25 años en la institución, de ellos 307 mujeres y 385 hombres. La entrega se hizo de manera simbólica a 37 personas con 25 años de servicio en el Instituto Nacional Electoral, antes IFE. Hubo música, canapés, foto grupal y videos de las experiencias vividas. Entre los testimonios destacaron el paso de las protestas poselectorales a la aceptación de los resultados de la elección presidencial, este 2018, con el reconocimiento de la democracia plena o los avances tecnológicos de las máquinas de escribir a las computadoras. Ante los homenajeados, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova les pidió tener por seguro que ante los tiempos que corren “los que nos quedamos sabremos defender el legado que hemos construido, el de haberle dado años al país de paz pública y de estabilidad democrática”. Les agradeció y pidió tener presente que participaron en más de 10 elecciones federales, 30 procesos locales, una elección interna de partido, la elección de un Constituyente, todo con un trabajo impecable. “Quienes se vayan se tienen que ir con el buen sabor de boca” de haber cumplido, dijo. La muestra es que muy pronto el INE se convertirá en el órgano técnico de auxilio de la Unión Europea para promover la democracia y “eso no es gratuito”. Recordó que en 3 periodos que él ha estado en el IFE e INE ha acumulado 12 años en la institución. “Me he separado dos veces, he regresado tres. Esta es la tercera, la tercera es la vencida, después de esta seguiré acompañando a la institución….¡no me estoy yendo ¿eh?, ¡no se hagan bolas, dijo aquél¡ aquí estoy y seguiré cumpliendo con mi responsabilidad”, dijo entre risas por lo que parecía una despedida. En el evento, amenizado por la Orquesta ProArte y música de Queen, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, pidió “deberían tocarnos 'We are de champions' porque pese a todas las adversidades sacamos adelante elección tras elección” . Esa melodía cerró la despedida de los cientos de trabajadores del INE.

