Ciudad de México— Tras la derrota de Miguel Barbosa en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que le dará un "encargo" al excandidato a gobernador en su Gobierno.El mandatario advirtió que por el momento no visitará esa entidad, pues sigue pensando que la ahora gobernadora, Martha Érika Alonso, incurrió en prácticas antidemocráticas."No voy a ir estos días a Puebla por la situación que prevalece, no sería prudente. Además, yo estoy asistiendo a actos públicos y no es lo más recomendable el que públicamente me acompañe o yo la acompañe o que yo vaya solo, entonces vamos a esperar a ver qué pasa", expresó."Barbosa es un destacadísimo dirigente, tiene todo nuestro respeto, admiración porque ha hecho un gran esfuerzo a pesar de su estado de salud, es una gente vinculada al pueblo cercana a los ciudadanos y lo voy a invitar a participar, pero dependerá de lo que él decida, no sé en qué encargo, porque aquí más que cargos son encargos, nos puede ayudar como muchos otros".López Obrador expuso que aún no ha terminado de integrar a su equipo, porque considera que debe ir despacio, y garantizando que sea gente honesta la que se integre.También advirtió que no entrará en formalismos hipócritas para reservarse su opinión sobre lo ocurrido en Puebla, pues es ciudadano."Pueden decir: es que usted es el Presidente de México, usted es el titular del Ejecutivo. Sí, pero también soy ciudadano."Creo que fue una decisión equivocada, antidemocrática, lo tengo que decir, porque vengo de un movimiento en donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas", afirmó sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de mantener el triunfo a Alonso.El Presidente insistió en que los organismos como la Sala Superior son conformados por amiguismos, y son el claro ejemplo de respetar la Constitución y las leyes en la forma para violarla en el fondo."Hacían una faramalla de convocar a posibles magistrados. Iban ahí muchos, hasta de buena fe, a entregar su currículum, 100, 200, 300 y como son sueldos de 300, 400 mil pesos, 500 mil pesos mensuales, más otras cosas, se acumulaban muchos expedientes. Y, luego, en un buen restaurante, con una buena comida, con buenos vinos, se sentaban los jefes de los partidos", aseveró."De ahí, se dividían los cargos, tres para ti, tres para mí y uno, si eran siete, para los restantes, los minoritarios. Y así se integraba. Empezaban a descalificar a todos. Venía la votación, la línea, y salía exacto".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.