Reconoce AMLO autonomía de CNDH

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a respetar la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero evadió responder a las críticas que el órgano realizó.En la ceremonia donde se entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 a Héctor Fix Zamudio, el Ombudsman Luis Raúl González Pérez advirtió que la autoridad que pretenda vulnerar la independencia de la CNDH y menoscabar su autonomía vulnera los principios democráticos y siembra semillas del autoritarismo despótico.El titular de la CNDH también señaló riesgos por la creación de la Guardia Nacional, conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, y por la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, por los que una persona puede ser encarcelada mientras un juez define si es culpable o no."El Ejecutivo federal no va a promover la violación de derechos humanos, no va a proteger a quienes violen los derechos humanos", dijo López Obrador en su discurso."Vamos a aceptar y vamos a cumplir todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y vamos a respetar la autonomía de la Comisión", agregó el Presidente, lo que desató aplausos de los asistentes.En su discurso de 17 minutos, López Obrador presumió la reforma para quitar el fuero al Presidente de la República y que los actos de corrupción serán catalogados como delitos graves.Sin embargo, no se pronunció sobre el uso de militares y marinos para labores de seguridad pública ni sobre la reducción de salarios que el Ombudsman nacional pidió que se haga sin vulnerar los derechos."Vamos a hacer realidad el Estado de Derecho, no va haber Estado de chueco, Estado de Derecho, que significa independencia, autonomía, respeto de los poderes; se termina la vieja práctica porfirista de que la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo", declaró el Presidente."Se termina también la vieja práctica de que el poder de los poderes era el Ejecutivo, que el Poder Legislativo y el Poder Judicial estaban subordinados, eso se acabó".

