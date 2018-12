Impugnará Senado freno a ley de salarios

Ciudad de México— El Senado de la República impugnará la resolución que promovió el Ministro Alberto Pérez Dayán para suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones que establecería los salarios de los servidores públicos en 2019.Primero en conferencia de prensa, el Presidente de la Cámara alta, Martí Batres, anunció la impugnación; y después lo hizo en su cuenta de Twitter, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, ambos de Morena, la bancada mayoritaria."Hay que analizar diversas rutas. Una de ellas, es una impugnación a la decisión tomada por el Ministro Pérez Dayán, porque esa decisión contradice lo que establece el artículo 64 de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución que dice al admitir una acción de inconstitucionalidad no se dará a lugar a la suspensión de la ley cuestionada", aclaró Batres.La Corte, expuso el legislador, lo que tiene que decir es si es o no constitucional.Por lo pronto, aseguró que con el Poder Judicial no hay asperezas."Tenemos muy buena comunicación con el Poder Judicial, tenemos muy buena relación. Hay diferencias, eso es otra cosa".Para Batres, la propia resolución de la Corte establece que el Congreso puede disminuir o aumentar los salarios de los servidores del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Lo que hace esta suspensión es decir que la disminución sea en los Poderes Legislativo y Ejecutivo, pero no en el Judicial."Eso quiere decir que la Cámara de Diputados sí puede disminuir los salarios de legisladores y servidores públicos del Poder Ejecutivo", dijo.Minutos después, el senador Monreal subió su mensaje en Twitter."La resolución que suspendió la #LeyDeRemuneraciones contravino el art.64 de la Ley en la materia, que señala no haber lugar a la misma. Es una falta grave que afecta el orden público y el interés social, por ello la impugnaremos ante la @SCJN. Demostraremos que se violó la ley", anunció.Batres explicó que el recurso de la impugnación correría por la vía institucional y no sólo sería empujado por Morena. El legislador cuestionó a los jueces que en el curso de la mañana han sostenido que no perciben 600 mil pesos al mes como lo señalara el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador."Si no ganan los 600 mil pesos que se dice, si ganan mucho menos, entonces, cuál es la preocupación de que exista la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos", cuestionó.