Protestan juzgadores en los estados

Ciudad de México— Magistrados y jueces federales en Baja California, Nuevo León, Chiapas, Quintana Roo, Edomex, Oaxaca y Guerrero hicieron pública su inconformidad por la propuesta de que se les reduzcan sus salarios.En Mexicali, el Magistrado Gabriel Alejandro Zúñiga Romero habló a nombre de la asociación de jueces y magistrados del Poder Judicial en ese municipio."No queremos entrar en un debate de remuneraciones, percibimos una afectación a la independencia y a la autonomía de las decisiones de los juzgadores en su conjunto, en todo el País, es un movimiento pacífico, no hay paro de labores", estableció."A nivel federal ganan lo mismo los juzgadores, los sueldos son transparentes, les aseguro que ningún Juez o Magistrado gana la cuarta parte de eso (600 mil pesos), pensamos que necesitamos personal altamente calificado, preparado".Señaló que los salarios de los juzgadores están sujetos a discusión, pero no ahora."Se abre el debate, está sujeto a discusión, pero no es el momento oportuno para hacer referencia a esos temas", mencionó.Señaló que en el paro también participaron secretarios, actuarios y oficiales administrativos."Vemos intentos legislativos, afortunadamente no se han concretado los daños mayores y confiamos en las instituciones, tanto en el poder Ejecutivo y Legislativo, pero somos más respetuosos de la Constitución y del derecho internacional de derechos humanos que rige a nuestro sistema jurídico"."Esto para nosotros es inédito, nunca habíamos tenido necesidad de salir a las calles de proponer puntos de vista, nuestras resoluciones hablan siempre por sí mismas, pero ahora es necesario defender a la justicia federal", afirmó.También, defenderán reformas estatales, aseguró."Porque también hay propuestas de reforma de nivel estatal que tienden a vulnerar la autonomía e independencia de los juzgadores locales", dijo.Por otro lado, en Chilpancingo, Guerrero, el juez primero de distrito Basilio Rojas Zimbrón leyó un documento donde no permitió preguntas de los reporteros."Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de seiscientos mil pesos mensuales que no corresponden cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de único interés un mero asunto de salarios y desviar la atención de lo que es realmente importante, que es el juez independiente e imparcial, quien tiene la última palabra para el control del poder", señaló Rojas Zimbrón.En la rueda de prensa estuvieron la juez séptimo de distrito, Iliana Fabricia Contreras, el Magistrado del tribunal colegiado en materia civil y trabajo, Jerónimo José Martínez y el Magistrado del circuito, Alejandra Vargas.Mientras que, en Nuevo León, el Coordinador General de jueces y magistrados en el Estado, Gonzalo Higinio Carrillo de León, dijo en rueda de prensa que el organismo está siendo sometido a riesgos y amenazas debido a las leyes e iniciativas que podrían minar en contra de la autonomía institucional."Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de 600 mil pesos mensuales que no corresponden ni cercanamente a la realidad", indicó Carrillo de León.El magistrado agregó que la asociación presentó demandas de amparo en contra de la iniciativa."Hemos presentado una amplia defensa en contra de lo que consideramos un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del Poder Judicial de la Federación."Ejercer un cargo de este tipo implica asumir diversos riesgos, que se han hecho cada vez más evidentes por los momentos que vive el país, además de las presiones políticas", señaló.

