Ciudad de México— La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) arrancó con carencias en el Gobierno lopezobradorista.El edificio de 27 pisos ubicado en Paseo de la Reforma 26, sede de la dependencia, carece de servicio telefónico y de internet, revelaron fuentes del Gobierno.El nuevo personal se encontró con "un edificio muy bonito", pero poco funcional: no todos los elevadores dan servicio, el drenaje es deficiente "y los baños huelen mal", refirieron empleados consultados.El temblor de septiembre de 2017 forzó a todo el personal a desocupar la antigua sede de Paseo de la Reforma 99 y después de una larga espera fue reubicado en Reforma 26, a mediados del año pasado. Desde entonces, no hay servicios de telefonía o red wifi.Los trabajadores relataron que utilizan sus teléfonos celulares para comunicarse y realizar el envío y manejo de información, así como para monitorear redes sociales.La nueva administración, a cargo de Román Meyer Falcón, recibió de manos de la ex Secretaria Rosario Robles Berlanga, el sábado pasado, el control de la dependencia y del inmueble, denominado Torre Cuarzo, del que el nuevo Gobierno debe pagar la renta.El Secretario ya está instalado junto con su staff en el octavo piso del edificio, y una buena parte del nuevo personal se encuentra revisando las firmas de resguardo de bienes, expedientes y contratos.Sin embargo, empleados han reportado que un número indeterminado de oficinas aún permanecen sin ocupar.Acusan descuentosEn la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que ahora dirige Josefa González Blanco, los trabajadores también mostraron descontento.Denunciaron que sin previo aviso, desde la segunda semana de noviembre, resintieron el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el seguro de separación al que tienen derecho como parte de sus prestaciones laborales.Dicho seguro consiste en que el empleado ahorra un porcentaje del sueldo y el patrón deposita un monto similar a la cuenta.La mayoría de los trabajadores de confianza de la dependencia federal, explicaron, destinaba al menos el 10 por ciento de su salario a este ahorro y acusaron que a diferencia de otros sexenios la nueva administración de la Semarnat ya no se hace responsable de ese pago.La medida, relatan, impactó a funcionarios que se desempeñan como enlaces, subdirectores, directores adjuntos y directores generales de área, y despertó sospechas sobre si este descuento está relacionado con la política de austeridad que promueve el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

