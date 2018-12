En México se vive una crisis de derechos humanos, reconocieron diputados y representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes mencionaron que aunque hay avances, todavía hay trabajo por hacer para atender las recomendaciones que han hecho organismos internacionales, publicó El Universal.En el foro “Seguimiento y atención a las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos”, Hugo Rafael Ruiz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Morena) de la Cámara de Diputados, recordó que tanto las organizaciones como los representantes políticos han realizado trabajo en favor de las garantías, por eso es necesario resaltar lo que se ha hecho y en qué se ha avanzado.Reconoció que “no hemos terminado”, en la atención a las recomendaciones que han hecho organismos internacionales, pero qué hay avances y oportunidades de mejorar.“Si no generamos una denuncia, un reclamo de manera oficial, no tenemos la forma, a las autoridades las limitamos”, mencionó.La diputada Kehila Abigail Escalante (MC) recordó que hace 70 años se creó la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre los que destacan la libertad de pensamiento, de culto, a la educación y a la seguridad jurídica, entre otros.“No obstante hoy vivimos una crisis de derechos humanos en nuestro país y en el mundo”, lamentó y añadió que México sigue viviendo una ola de violencia, por lo que es necesario seguir implementando medidas para erradicar esa problemática.“Queda más que claro que en nuestros país se han vulnerado los derechos humanos”, añadió y por eso aseguró que su protección es fundamental para que todos gocen de sus garantías.El diputado Jorge Luis Preciado Hernández (PAN), habló también de varios derechos de los que goza la población en el país, como al libre tránsito, a elegir su sexualidad, a la religión, a trabajar, a tener una personalidad jurídica y a casarse, entre otros.“Hace mucha falta conocer nuestros derechos, pero también hace mucha falta que le exijamos al gobierno que los respete”, afirmó.Destacó que hace falta mucho por hacer, por esa razón aseguró que apoyarán todas las recomendaciones e iniciativas que fortalezcan y reconozcan los derechos humanos de toda la sociedad.Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, celebró que los legisladores reconozcan la crisis de derechos humanos que hay en el país, algo que no se había hecho en periodos anteriores.Pidió que los diputados le pregunten al Poder Ejecutivo sobre las diligencias hechas en el caso Ayotzinapa y lasrecomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Mencionó también el tema de la Guardia Nacional, por lo que exhortó a que se capacite a la policía civil, aunque dijo que “ven con preocupación” que no hay un plan para fortalecer a esos cuerpos de seguridad.Abordó también el tema de la prisión preventiva oficiosa, y dijo que esperan que los diputados lo analicen profundamente y que tomen la mejor decisión en la materia.

