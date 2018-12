Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se aplicará una evaluación trimestral al Presupuesto para evitar que haya subejercicios y desvíos y se garantice su aplicación.En su conferencia matutina, el tabasqueño aseguró que no habrá problema con la integración del Ejercicio 2019, porque es un documento que se está elaborando con mucha prudencia, y con el que se busca no gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública."Vamos a establecer una mecánica de evaluación trimestral para hacer el seguimiento del presupuesto, del ejercicio del presupuesto, tanto el avance físico como del avance financiero cada tres meses, por suele pasar, cuando hay un mal gobierno que existen subejercicios, no se ejerce el presupuesto como debe de ser o no llega a tiempo o no lo ejercen."Hay subejercicios, se acumula al final del año, y empiezan a comprar y a gastar de manera desordenada. Y cuesta mucho el que actúen de esa manera, de esa forma, porque malgastan el presupuesto, todo para terminar el año sin subejercicio. Todo eso se va a corregir. No es nada más que ya se aprobó el presupuesto y cada dependencia lo va a ejercer. Vamos a tener un sistema de seguimiento", advirtió.El político tabasqueño recordó que tiene hasta el 15 de diciembre para entregar su proyecto de presupuesto y en este se garantizará: pago de la nómina, de intereses de deuda, de pensiones y de jubilaciones, y sus programas prioritarios.Se cuela 'cabildera'Como sucedió la semana pasada en dos ocasiones, en su conferencia matutina, una mujer de nombre Miriam Martínez ingresó como reportera, levantó la mano para preguntar y el Presidente le dio la palabra.Era empleada del Grupo Argo Energy Global, dedicada, dijo, a estudiar el desarrollo energético de diversos países, cuya misión era vender sus servicios al Gobierno federal, por lo que López Obrador le pidió al coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez, canalizarla con personal de la Secretaría de Energía.El Mandatario argumentó que su equipo de Ayudantía está funcionando muy bien, pues ha tenido diversas giras sin contratiempos."Los de la Ayudantía han tenido un desempeño excepcional. En estos días hemos estado en actos públicos, ayer, por ejemplo. Mucha gente, porque se sigue manteniendo la comunicación, mucha gente, incluso, protestas, pero para entregar escritos, ordenadas. Y no hemos tenido problema, y toco madera", expuso.Ante el cuestionamiento en redes sociales sobre qué hará el Presidente si una emergencia nacional lo agarra en pleno vuelo y no hay cómo localizarlo o cómo regrese a la Ciudad, López Obrador argumentó que existen mecanismos, además de que la flotilla de la Defensa Nacional se mantiene."De tratarse de un traslado, queda toda la flotilla del Ejército y de la Marina completa: los helicópteros, aviones, para la carga de víveres, para la aplicación del Plan DN-III. Todo eso se mantiene. Lo que no van a haber son aviones para funcionarios, helicópteros para funcionarios", dijo.López Obrador insistió en que los helicópteros presidenciales se venderán, se rentarán o se convertirán en ambulancias.