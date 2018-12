Ciudad de México— Activistas llevarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la denuncia que hace un año presentaron ante la PGR contra el Cardenal Norberto Rivera por presuntamente encubrir a sacerdotes pederastas.La decisión la tomaron luego que hace un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró improcedente el amparo promovido por Alberto Athié y José Barba, quienes pidieron conocer la carpeta de investigación que se abrió contra el Arzobispo emérito de la Arquidiócesis Primada de México."Vamos apelar a instancias internacionales para que revisen el caso y si se actuó o no conforme a derecho. Nosotros creemos que no se actuó conforme a derecho y lo vamos apelar. No estamos apelando el derecho a la información."Estamos apelando al derecho a coadyuvar en materia de justicia por el bien de tantas víctimas implicadas y el derecho a la verdad", dijo Alberto Athié en entrevista con Reforma.Explicó que los denunciantes no están solicitando derecho a la información, como lo interpretó la Corte, sino exigen a las autoridades priorizar el derecho a la verdad y que les permitan coadyuvar en la indagatoria."No tenemos acceso a la carpeta y entonces nos amparamos ante un juez federal que nos negó el amparo y luego solicitamos que la Corte atrajera el caso que elaboró el Ministro José Ramón Cossío", sostuvo en la Cámara de Diputados tras participar en el Foro Seguimiento y Atención a las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos.Recordó que en 2016 el Cardenal aceptó en una conferencia de prensa que durante su ministerio conoció sobre 15 casos de pederastia clerical.Sin embargo, el líder religioso no presentó denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría capitalina.Athié aseguró que, durante su comparecencia, Rivera solamente entregó al Ministerio Público federal información sobre seis casos de abuso sexual de sacerdotes, de los cuales cuatro no entran en su jurisdicción y solamente dos le competieron a la Arquidiócesis de México.

