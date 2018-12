Toma SHCP control de personal

Ciudad de México— Con el poder que le otorgaron las reformas aprobadas en el Congreso, la Secretaría de Hacienda tomó el control directo sobre la contratación de personal de toda la Administración Pública Federal.A través de un oficio, la dependencia encabezada por Carlos Urzúa emitió una serie de criterios en materia de personal, en los que prohíbe la contratación de plazas permanentes, eventuales y servicios profesionales de honorarios a todas las dependencias.Además, se establece que se podrá contratar sólo al personal indispensable para cumplir con los trámites y servicios que se otorgan a los ciudadanos."Las dependencias y entidades, a partir de la entrada en vigor de este oficio, no podrán realizar contratación de personal en plazas presupuestarias de carácter permanente, eventual y contrataciones de prestación de servicios profesionales por honorarios con cargo a su presupuesto autorizado", refiere.En el documento se advierte que la única posibilidad de abrir una contratación es a través de una solicitud al titular de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) correspondiente, quien, a su vez, deberá tramitar la petición ante la SHCP, mediante la subsecretaría de Egresos o la Oficialía Mayor.Según los nuevos criterios, lo mismo ocurrirá con las contrataciones que pretendan realizarse en las representaciones estatales del Gobierno federal.Asimismo, se indica que los funcionarios que renunciaron y se beneficiaron de una indemnización no podrán ser contratados para un cargo público hasta dentro de un año, a menos que regresen el dinero."En observancia a los principios de legalidad, honestidad y transparencia en el ejercicio del gasto público federal, los servidores públicos que hayan sido beneficiados con el pago de una indemnización por la terminación de su relación laboral no podrán ser contratados nuevamente por un periodo de 12 meses."La prohibición señalada no será aplicable en caso de que el servidor público beneficiado reembolse íntegramente al ejecutor de gasto correspondiente el monto de la indemnización laboral que haya recibido", detalla.El oficio, fechado el 7 de diciembre, señala que se deberá informar sobre estas medidas en materia de personal a los órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales.En los considerados, se expone que las restricciones buscan fortalecer el ejercicio del gasto público con criterios de eficiencia y transparencia a fin de liberar recursos para otras tareas gubernamentales."La ejecución (de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) implicará metas de ahorro en la administración, el redimensionamiento administrativo y la aplicación de medidas de eficiencia y reducción de costos administrativos y de apoyo."Es objetivo de la presente administración impulsar una política de austeridad republicana que permita la redistribución del gasto público en beneficio de la población menos beneficiada", apunta.

