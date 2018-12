Despiden a 50 por nepotismo en CDMX

Ciudad de México— La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio de baja a 50 personas que fueron contratadas en la anterior Administración y están vinculadas a Miguel Ángel Vásquez y Antonio Paz García, ambos subsecretarios de Capital Humano.Vásquez también fue coordinador de gabinete con José Ramón Amieva y Paz fungió como director de Administración de Personal en la Oficialía Mayor. Además, los dos laboraron en la entonces Delegación Venustiano Carranza.El equipo de Finanzas de la Mandataria local señaló que en el 2018 se creó un tabulador con nivel salarial de 24 mil 560 pesos al mes, donde se incorporaron a 58 personas, de las cuales siguen laborando 50.“Estos puestos no tienen razón de ser y sí nos involucra ajustar los tabuladores actuales para que la gente pueda aspirar a un nivel superior”, dijo José Luis Basaldúa, actual subsecretario de Capital Humano.Entre ellos, Marcela Paz García y Laura Diana Castillo Mendieta, hermana y esposa de Paz García, quien era funcionario de la Secretaría de Finanzas hasta la semana pasada.“Se creó un tabulador especial, no se sabe qué empleo realizaban.“Nosotros no vamos a perseguir políticamente a nadie, no vamos a buscar chivos expiatorios, lo que no vamos a permitir es la corrupción”, dijo Claudia Sheinbaum.Con la desaparición de estos 50 puestos, el Gobierno de la Ciudad ahorrará 14 millones 736 mil pesos para 2019. Además, Sheinbaum señaló que van a revisar otros 31 mil 976 puestos.

