A unas horas de que desaparezca formalmente el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD para integrar, este lunes, una nueva cúpula dirigente de 5 miembros con facultades plenipotenciarias, líderes de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) formalizaron su renuncia al perredismo, informó El Universal.Entre otros dieron a conocer su renuncia este domingo Montserrat López, secretaria Nacional de Derechos Humanos, Rafael Guerrero, director del Instituto de Formación Política, Sergio Oviedo, comisionado de Auditoria y Ana Paula Ramírez, comisionada Jurisdiccional, así como consejeros y congresistas, en total un centenar en todo el país. López advirtió que la reforma estatutaria avalada por el Congreso Nacional del PRD el pasado 16 de noviembre, en que se acordó la desaparición del CEN como primer paso para su “refundación” en realidad simuló la desaparición de las corrientes pero éstas impusieron a la nueva quinteta de los que serán los líderes. Con la creación de esa Dirección Nacional Extraordinaria o buró de 5 integrantes, el PRD desapareció las carteras del CEN relacionadas con derechos humanos, juventudes, diversidad sexual, sustentabilidad y otras. Con eso “ponen en evidencia “el abandono de la agenda de izquierda, y que deja fuera a sus juventudes, a la diversidad sexual, que minimiza la lucha por la igualdad de géneros y los Derechos Humanos” dijo la hasta hoy perredista, quien acusó que “para quienes se sienten dueños del PRD, era más importante tener el control de lo que queda del partido y de sus órganos a modo, por encima de una agenda de izquierda progresista y democrática”, dijo López. En su dimisión al partido la aún dirigente cuestionó el acercamiento del PRD con la derecha y el abandono de los principios e ideales que le dieron origen a ese partido, por lo que expuso que los ahora ex perredistas que integran el Movimiento Nacional por la Esperanza respaldarán al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Presente en la rueda de prensa donde se informó que “más de cien líderes en todo el país de IDN que representan cerca de 50 mil militantes” el ex perredista Alejandro Sánchez Camacho insistió en que el PRD está en declive.Si en julio alcanzó registro con votación de 5.2 % de votos, “ahora está en 1.9 % de la preferencia entre el electorado”, de ahí que va en estrepitosa caída. La Dirección o buró plenipotenciario que este lunes 10 de diciembre será la nueva cúpula perredista son Ángel Ávila, de Nueva Izquierda; Fernando Belaunzarán, de Galileos; Karen Quiroga de Vanguardia Progresista (aunque esa corriente la desconoce), Adriana Díaz de Alternativa Democrática Nacional (ADN) y Esthepany Gutiérrez Santiago, de Foro Nuevo Sol. Pese a su trayectoria en esas corrientes el PRD asegura que las tribus ya quedaron eliminadas por la reforma estatutaria del 16 de noviembre. En tanto, el aún presidente nacional del PRD –hasta hoy- Ángel Ávila Romero, aseguró que las renuncias de IDN son “una farsa, esos personajes cercanos a Bejarano ya habían sido expulsados ".Reconoció que aún cobraban en el PRD pero “trabajaban para Morena. La doble militancia no es permitida en nuestro instituto político y menos cuando la intención es dañarlo".Sobre los 50 mil supuestos militantes del PRD que habrían renunciado a ese partido junto con los 100 consejeros y congresistas Ávila sostuvo “es de risa que los tengan, pues por lo menos algún diputado hubiera ganado…les deseamos la mejor de las suertes y desde el PRD seguiremos trabajando día a día para seguir fortaleciéndonos ".

