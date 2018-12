Ciudad de México.- La bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados votará a favor del dictamen que tiene por objeto reglamentar la organización, el funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República.Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, anunció que su grupo parlamentario votará a favor del dictamen porque el inicio del nuevo Gobierno obliga a asegurar que con la nueva Fiscalía en la materia se termine la corrupción, la impunidad y se deje de actuar por consigna política."Es urgente que se apruebe esta ley para poner en marcha un cambio radical frente al modelo ya inoperante de la Procuraduría. Desde 2014, se propuso establecer en la Constitución la urgencia de contar con una Fiscalía que realmente resuelve y atienda el clamor de justicia de los mexicanos", apuntó en un comunicado.Delgado Carrillo enfatizó que las cifras de impunidad e inseguridad hablan del fracaso de una Procuraduría cara, ineficiente y obsoleta, que tiene más de 80 por ciento de sus empleados asignados a tareas administrativas, y el 20 por ciento de los agentes del ministerio público, que se dedican a los casos, no tienen habilidades técnicas ni de investigación ni litigación ante un juez."Lamentablemente, ha habido retrasos en la expedición de una ley que regule el funcionamiento de esta Fiscalía, de la que depende no sólo su operatividad, sino el nombramiento de su titular y otros fiscales, como es el caso del encargado de combatir la corrupción", señaló.Con el nuevo andamiaje institucional que propone la ley, dijo, se establece que el servicio profesional de carrera y la regulación de diferentes subsistemas serán elementos que ayuden a garantizar el ingreso y desarrollo del personal más calificado para la institución.Asimismo, consideró que se atenderán las inquietudes compartidas por organizaciones de la sociedad civil y la urgencia de no replicar el modelo anterior, que creando unidades o fiscalías fingía dar respuesta al clamor de las víctimas."En Morena, ratificamos nuestro compromiso de crear una institución capaz de asegurar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de que lo que les sucedió no les vuelva a repetir y no les vuelva a ocurrir jamás", expresó el legislador en el comunicado.

