Ciudad de México— José Armando Rodríguez Ayache, concuño de Javier Duarte, demandó la devolución de dos de los inmuebles decomisados al ex Gobernador priista de Veracruz, en el caso donde fue sentenciado a 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa.Rodríguez presentó un amparo para reclamar el departamento L-103 del edificio localizado en Arquímides 189, en Polanco, en la Ciudad de México; y el 9-B de la Torre Pelícano, en Bulevar Ávila Camacho 741, en Boca del Río, Veracruz.Este último, según datos de la denuncia original que fue presentada en la Procuraduría General de la República (PGR), tenía un valor de 5 millones 500 mil pesos.De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, la demanda de garantías fue turnada inicialmente a Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, quien la registró con el número 1001/2018.Sin embargo, el impartidor de justicia determinó que no era competente para resolver el caso y lo turnó al Décimo Tribunal Colegiado Penal, dado que se trata de una demanda que, en su opinión, es contra una sentencia y, por tanto, es un amparo directo que debe resolver un tribunal de alzada.El colegiado registró este amparo, pero aún no ha decidido si admite la competencia para darle trámite.Javier Duarte, quien ha dicho que estos bienes no son suyos, presentó un escrito al juez Chávez Hernández para pedir que lo tengan reconocido como tercero interesado en este amparo, dado que es contra la sentencia dictada en su contra.Rodríguez Ayache es esposo de Mónica Macías Tubilla, quien es cuñada del ex Gobernador de Veracruz.Según fuentes de la PGR, desde el año pasado se encuentra prófugo de la justicia por el delito de defraudación fiscal, debido a que ya no acudió a la audiencia intermedia de su proceso, ante un juez de control federal de Xalapa.El 26 de septiembre pasado, un juez de control del Reclusorio Norte condenó a Duarte a nueve años de prisión, luego de declararse culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa.En dicha sentencia, el impartidor de justicia también ordenó el decomiso de 40 bienes inmuebles que la PGR señaló que eran propiedad del ex Gobernador, aunque estaban registrados por supuestos prestanombres.Duarte rechazó que los bienes fueran suyos y a la fecha litiga para que sea aceptada su apelación contra la condena, entre otros motivos, porque considera ilegal el decomiso de los 40 inmuebles, al pertenecer a otras personas que no son parte del proceso.