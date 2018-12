Alcanza Los Pinos 50 mil visitantes este domingo

Ciudad de México— Según datos oficiales, cerca de 50 mil personas visitaron este domingo el Complejo Cultural de Los Pinos, cifra con la que se superó la afluencia registrada el pasado 1 de diciembre, día de su apertura, informó El Universal.Entre selfies, miradas de asombro e indignación, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, abarrotaron las calzadas, jardines, escaleras, salones, cuartos y pasillos de la que fuera la residencia oficial de 14 presidentes de la república, tras hacer filas de hasta una hora para poder entrar.En entrevista con EL UNIVERSAL, Homero Fernández, uno de los coordinadores del proyecto, declaró que Isaac Masri y él mismo están a cargo de este espacio cultural y aseguró que el programa de actividades se elaborará en colaboración con la sociedad, sin ningún tipo de imposición.Sobre el trabajo que representa coordinar los recorridos por los edificios, dijo que es un problema, pues a partir de las dos de la tarde es cuando un mayor número de personas ingresan al recinto y hacen filas de hasta una hora para poder tener acceso, principalmente a la Casa Miguel Alemán, que es el más importante atractivo.También señaló que son cerca 100 voluntarios – entre los que también figuran funcionarios públicos, cómo Pável Granados, nuevo director de la Fonoteca Nacional, y Edgar San Juan, sub secretario de Desarrollo Cultural de México– los que ayudan como facilitadores de espacios, mas no como guías, a pesar de que algunos de ellos tienen información por la que pueden preguntar los visitantes.“Sí ha sido difícil, pero poco a poco hemos encontrado la forma de que fluya. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema y la gente entra y sale feliz”, dijo el coordinador.A pesar de la impresión que provocan en los asistentes la opulencia reflejada en la arquitectura y los objetos del complejo, varías personas reconocieron que hace falta más información para saber el verdadero valor histórico de lo que pueden observar, pues, hay salas enteras en la Casa Miguel Alemán y Lázaro Cárdenas, así como el Salón Venustiano Carranza, con algunas obras de arte y objetos valiosos que no tienen fichas técnicas o textos introductorios, por lo que se hace evidente que aún falta mucho trabajo museográfico.“Esta iniciativa es una muy buena oportunidad para ampliar los espacios culturales que tenemos y para que la gente se informe y conozca. Pero sí falta mucha información sobre las casas, quiénes las habitaron y durante qué periodos. Simplemente es un recorrido muy rápido, tal vez por la afluencia gente, pero es cierto que faltan bastantes datos”, compartió para este periódico Daniel Sapien, visitante, originario de Ecatepec, Estado de México.Durante la jornada, en el Salón Venustiano Carranza y el exterior de la casa Lázaro Cárdenas, se llevaron acabo 15 actividades musicales, a cargo del Sistema Nacional de Fomento Musical donde participaron el Ensamble de Arpas de la Orquesta Escuela Carlos Chávez y Solistas del Ensamble Escénico Vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical.

