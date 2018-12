Villahermosa— Con una inversión de 155 mil millones de pesos, este 9 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador colocará la primera piedra para que inicie la construcción de la refinería en el Puerto de Dos Bocas, éste es su primer gran proyecto anunciado para la tierra donde es originario, publicó El Universal.De acuerdo con el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, para el arranque de esta obra vendrán los mandatarios estatales donde hay actividad petrolera, entre ellos los de Chiapas, Campeche, Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, porque será también desde Tabasco donde se dé el banderazo inicial a la reactivación de la industria del petróleo en el país.“El Presidente vendrá a poner la primera piedra de la refinería y están convocados los gobernadores de los seis estados donde hay refinerías; el gobernador de Campeche, donde está la sede de la dirección general de Pemex, para juntos arrancar este proyecto importante que ayudará mucho a la reconstitución de la economía tabasqueña”, informó.El mandatario electo, Adán Augusto López Hernández, señaló que pese a que hay voces dentro y fuera del estado que se han opuesto a este proyecto, no se detendrá, incluso reveló que ya hay empresas que han levantado la mano para participar en la licitación, entre ellas se encuentran: ICA Fluor Daniel, Bechtel, además de coreanas y europeas.“Va a haber refinería en Tabasco, aunque le pese a quien le pese, a quienes no nos quieren de fuera de Tabasco y hay tabasqueños empeñados en poner piedritas en el camino, pero la refinería es un hecho”, acotó.López Hernández ha precisado que en este mes se estarían licitando las primeras obras de esta refinería que se ubicará en un área de 600 hectáreas en el puerto de Dos Bocas; el relleno, así como la compactación del terreno y la barda perimetral son las primeras acciones que se someterán a concurso, serán para constructores tabasqueños.“Precisamente para hacer una serie de estudios, mecánica de suelo y eso se tiene que limpiar la zona, y ya después vendrán seguramente trabajos de relleno, de compactación, de la construcción de una barda perimetral con determinadas especificaciones que, por cierto, yo creo que será para empresas y constructores tabasqueños, quienes ayudarán”, detalló.Polémica. El pasado 27 de septiembre, el Congreso de Tabasco aprobó reformas a leyes locales para que las obras y proyectos relacionados con la refinería puedan ser adjudicados de manera directa, sin que haya de por medio una licitación pública.La propuesta fue presentada por la diputada local Nelly Vargas Pérez, en nombre de la bancada de Morena, quien justificó que se trataba de no hacer tardados los procesos en el tema de las licitaciones. “Porque no podemos esperar tanto tiempo para poder establecer la refinería en el puerto de Dos Bocas”, refirió.Con la nueva reforma que fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se establece que las dependencias y entidades podrán, bajo su responsabilidad, contratar obras públicas o servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación para garantizar la seguridad interior del estado o la nación o cuando comprometan información para el gobierno federal, estatal o municipal.

