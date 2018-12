Carecen de apoyo adultos mayores

Ciudad de México— La provisión de cuidados de largo plazo para adultos mayores en México es escasa y se encuentra fragmentada y sin regulaciones, advierte un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).No existe una política nacional ni programas específicos, señala, y los se proveen generalmente son en el hogar, de manera informal, por familiares, vecinos y amigos, sin remuneración, y por lo general con poco o ningún tipo de apoyo.De acuerdo con la nota informativa ¿Qué funciona y qué no en cuidados de largo plazo para las personas adultas mayores?, en el país existen 41 programas de atención a este sector, pero ninguno de ellos brinda cuidados a las personas que no pueden realizar sus actividades cotidianas por sí mismas."De momento, no hay ningún programa público que tenga como objetivo los CLP (Cuidados de Largo Plazo) en personas mayores dependientes y los esfuerzos del Gobierno respecto a esta problemática son prácticamente inexistentes", señala.El reporte detalla que actualmente existen dos tipos de programas para la población mayor: los que responden a sus necesidades económicas y los que responden al cuidado de la salud.El Coneval sostiene que en México la provisión de cuidados de largo plazo a las personas adultas mayores es una práctica informal que se da de manera predominante en los hogares y, sobre todo, por mujeres."La provisión de cuidados de largo plazo en México es escasa y fragmentada; no hay una política nacional ni programas específicos de esta naturaleza; éstos se proveen generalmente en el hogar, de manera informal, por familiares, vecinos y amigos. Sin remuneración y, por lo general, con poco o ningún tipo de apoyo", indica."El papel de la familia en los cuidados de largo plazo, y particularmente de las mujeres, es innegable", agrega.Según el organismo, de los más de 33 millones de hogares que existían en el País en 2014, el 72 por ciento brindó cuidados a alguno de sus integrantes y, de ellos, en más del 14 por ciento de los casos se trató de personas de 60 años o más.El informe sostiene que el Gobierno debe buscar la implementación de programas que apoyen a las familias en estos temas, sin hacer de ella el pilar primordial, como actualmente ocurre."Los servicios decuidado de largo plazo deberían brindarse de manera integrada, siendo la Secretaría de Salud la instancia responsable de atender el conflicto", afirma.Actualmente, existen más de 10 millones de adultos mayores en el País, lo que equivale al 9 por ciento de la población.De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2020 este sector representará el 11.4 por ciento, en 2030 será el 15 por ciento y para 2050 será equivalente al 22.9 por ciento.

