Acusan falta de independencia en Tribunal Electoral del Poder Judicial

Ciudad de México.- La validación de la elección de Gobernador de Puebla, que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), evidencia que los magistrados no son independientes en su actuación a pesar de los salarios millonarios que cobran, señaló Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena."Estos salarios millonarios que cobran estos magistrados no garantizan ninguna independencia. Tiene razón el Presidente López Obrador en decir que necesitamos funcionarios públicos honestos porque está demostrado que el dineral que nos cuestan, más de 600 mil pesos mensuales, no garantiza su independencia, entonces terminan actuando bajo intereses", expresó.La Sala Superior del Tribunal resolvió el sábado rechazar el proyecto del magistrado José Luis Vargas que planteaba anular los comicios de Puebla y fue el voto de la presidenta del Tribunal, Janine Otálora, el que definió esta resolución. Con ello, se validó la elección en esa entidad y la panista Martha Erika Alonso tomará posesión el 14 de diciembre.El diputado de Morena reconoció a los magistrados que votaron a favor de anular la elección de Puebla, pero señaló que quienes votaron en contra difícilmente pueden explicar los argumentos que tienen para validar una elección plagada de incidencias donde -incluso- se perdió la cadena de custodia de los paquetes electorales."Los magistrados que votaron en contra del dictamen difícilmente le pueden explicar a la sociedad cómo una elección tan sucia, donde incluso se perdió la cadena de custodia de los paquetes electorales, pueden darla como válida. Me parece que hunde en el desprestigio al Tribunal Electoral y vamos a ver cuál es la valoración de la gente al ver que, a estas alturas, se siguen cometiendo fraudes", acusó Mario Delgado.El legislador enfatizó que la elección de Puebla plantea el reto de procurar una elección más transparente de los magistrados del TEPJF y más mecanismos para exigir la rendición de cuentas de su actuación.Por su parte, Eduardo Aguilar, abogado general del Partido Acción Nacional (PAN), celebró a través de su cuenta de Twitter el fallo del Tribunal Electoral."Como Abogado General del PAN, representante ante el INE y delegado en Puebla, conocí en @Martha ErikaA una mujer inteligente, noble y sensible. México tiene a un @TEPJF_informa que pese a presiones, respetó el voto y la democracia. Felicidades por Puebla. #MarthaErikaGobernadora", escribió Eduardo Aguilar.El abogado expuso 10 argumentos que justifican la validación de la elección en Puebla entre los que destacó que el PREP, conteo rápido, actas de casilla, cómputos distritales, cómputo estatal y recuento jurisdiccional, coincidieron en que Martha Erika Alonso ganó por más de 100 mil votos.También, argumentó que el proyecto hablaba de posible manipulación de votos, pero no prueba su manipulación.Por su parte, Martha Tagle, diputada federal por Movimiento Ciudadano, llamó a Miguel Barbosa, ex candidato a Gobernador de Puebla por la coalición Morena-PES-PT, a respetar el falló del Tribunal."La Sala Superior vino a confirmar lo que ya se sabía. Ahora lo que resta es respetar los fallos del Tribunal. Fue él (Barbosa) quien quiso someter a los magistrados, finalmente es Martha Erika la que quedó como Gobernadora y hubo una violencia en su contra que a veces no se valora, y yo le haría un llamado muy fuerte a que acepte los resultados del Tribunal y deje de seguir polarizando", expresó Tagle.