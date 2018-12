Ciudad de México— El Gobierno federal debe aplicar nuevos mecanismos de control en los fideicomisos ahora que se busca aprobar la Ley de Austeridad Republicana, pidieron las organizaciones Fundar y México Evalúa.Reforma publicó que de acuerdo con las estimaciones que hay sobre el Presupuesto de 2019, parte de los fideicomisos serán utilizados para financiar proyectos y pagar deuda.Ante ello, las organizaciones especializadas en el gasto público pidieron que haya un registro único de tales instrumentos, tanto a nivel federal y estatal, incluyendo los privados que usan recursos públicos.También solicitaron que haya un diagnóstico de los fideicomisos con recursos públicos vigentes y que se identifique tipología, normativa, impacto, beneficiarios, y situación financiera y patrimonial.Además, que se evalúe la extinción de los fideicomisos que no sean útiles para fines de interés público, y que se cree una política pública integral y con medidas de gobernanza para fideicomisos que manejen recursos públicos."A pesar de que en los últimos años diez años, en México se han presentado importantes avances normativos en materia de transparencia presupuestaria, que incluyen de manera específica el ejercicio de fideicomisos y fondos públicos, los recursos públicos involucrados en ellos aún se ejercen con poco control, mínima transparencia y sin rendición de cuentas".En un pronunciamiento, señalan que de los 374 fideicomisos públicos a nivel federal, el 92 por ciento no tienen estructura administrativa interna que permita un seguimiento y fiscalización adecuados de las operaciones financieras que ejecutan.Y agregan que, 772 mil 63 millones de pesos, de un total de 835 mil millones pesos, son considerados un riesgo para el erario.Ambas organizaciones mencionan que tal monto puede ser ejercido de manera discrecional, sin control y sin rendición de cuentas, lo que no es cosa menor.Dicha cifra, agregaron, es el equivalente al 14 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, o 20 veces el presupuesto destinado a la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.Al menos 139 de estos fideicomisos están constituidos en instituciones financieras privadas que bajo secreto fiduciario limitan el acceso a todo lo relacionado a sus funciones, se explica."Consideramos positivo que en la nueva agenda pública se priorice la atención al uso y ejercicio de fideicomisos en México, especialmente si se busca atender la opacidad y la falta de control que por muchos años han consentido el uso de recursos públicos sin rendición de cuentas y posiblemente hasta corrupción, pero es importante que haya claridad sobre qué fideicomisos deben extinguirse", indica el documento.Para ello, señalan, es fundamental emprender un análisis de los fideicomisos vigentes, con el fin de identificar su utilidad en asuntos de interés público, conocer cómo operan, cómo planean el ejercicio de sus recursos, qué tanto cumplen con sus fines y finalmente exigirles mayor transparencia y rendición de cuentas.

