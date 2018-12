Piden a Morena acatar fallo de Corte contra reducción de salarios

Ciudad de México.- El senador sin partido Emilio Álvarez Icaza advirtió a los legisladores de Morena que solo les queda acatar la suspensión de la aplicación de la Ley de Remuneraciones, dictado por la Suprema Corte, y no obligar al Poder Judicial a reducir sus salarios en el Presupuesto de Egresos 2019.Manifestó que hacer lo contrario, reducir salarios en el Presupuesto, es romper el pacto democrático del país.Pidió a Morena a acatar, les guste o no, lo que dicta la Corte."Lo que toca es respetar el pacto democrático, sería gravísimo que Cámara de Diputados cayera en desacato, porque entonces vamos a la ruptura del pacto democrático y sólo llevamos 8 días del nuevo Gobierno."Ya amenazaron a los gobernadores que no quieran Guardia Nacional con llevar el Ejército. La Constitución dice que son los Ministros de la Corte los que determinan la constitucionalidad. Entonces ¿Qué hacemos, sólo van a cumplir la parte de la ley que les gusta?" planteó Álvarez Icaza en entrevista.Dijo que a los de Morena puede o no gustarles lo que dicta la Corte, y pueden decir que no están de acuerdo.Sin embargo, dijo, no pueden poner en riesgo el cumplimiento de una sentencia o de una suspensión."Estarían rompiendo el pacto democrático, espero que sus declaraciones (de Monreal) sean producto más de una frustración, que de una posición política de México, si no van a hacer realidad todo aquello del modelo venezolano", expuso el senador.También aseguró que la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Federal de Remuneraciones fue redactada en el Senado y no por los Ministros de la Ciudad, por lo que la afirmación del morenista Ricardo Monreal es un despropósito, consideró, producto de su frustración."Soy testigo fiel de que hubo equipos jurídicos que no durmieron redactando el documento de la acción de inconstitucionalidad."Es un despropósito decir otra cosa, yo mismo no firmé hasta que se hicieron cambios que propuse, yo estuve revisando la demanda", aseguró respecto a la declaración del coordinador de los senadores de Morena de que los Ministros hicieron la acción de inconstitucionalidad, por lo que son juez y parte.