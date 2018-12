Tres magistrados no ven razones para anular elección impugnada por Morena

Ciudad de México- El magistrado del del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Reyes Rodríguez Mondragón consideró innecesario anular la elección de gobernador de Puebla del pasado 1 de julio que favoreció a Martha Érika Alonso, del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que su voto fue a favor de la ratificación del triunfo de la panista, informó El Universal.Rodríguez Mondragón dijo que “los argumentos del proyecto no son determinantes porque parte de suposiciones que en realidad sí pueden ser comprobadas con la votación de antes del resguardo con los del cómputo final”, pues expuso que en la variación de sufragios no hay beneficio ni perjuicio sistemático, ya que Martha Érika Alonso perdió más en el recuento ordenado por el TEPJF y que la ventaja se mantuvo en más de 100 mil votos. En la sesión de esta noche, la Sala Superior del TEPJF analiza las impugnaciones de Morena y de Luis Miguel Barbosa, candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, y el proyecto de sentencia del magistrado ponente José Luis Vargas Valdez, en el que plantea que no hay certeza en la elección puesto que la autoridad electoral local vulneró la cadena de custodia de la paquetería electoral. En tanto, el magistrado Indalfer Infante Gonzales dijo que rechazaba la ampliación de la demanda presentada por el ex candidato Miguel Barbosa, ya que “en la demanda original no se plantearon los agravios contra la cadena de custodia y los sucesos ya había ocurridos de tal forma que no hay hechos supervenientes que ameritaba la aceptación de esa ampliación de la demanda”. A su vez, Felipe de la Mata Pizaña resaltó que “es inexistente el vicio de los paquetes electorales por su resguardo, ya que la votación es consistente antes y después”.

