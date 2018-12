Apoyo internacional, necesario en materia de desapariciones: Encinas

Monterrey.- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que la cooperación internacional será fundamental para enfrentar el enorme vacío que el Estado mexicano ha creado en este país para cumplir con su principal responsabilidad: garantizar la seguridad y la protección de las personas, y que todos podamos ejercer nuestro derecho a vivir en paz. El funcionario acudió a la presentación de un proyecto que busca el mejoramiento de las capacidades técnicas de los servicios forenses de Nuevo León, con el asesoramiento internacional en los procedimientos de tomas de muestras de restos humanos, análisis genético y manejo de bases de datos con información clave para realizar coincidencias de información que ayuden a identificar a las personas desaparecidas. El proyecto se empezó a generar hace tres años por la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) que dirige Consuelo Morales Elizondo, tiene el apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y es financiado por la misión USAID del gobierno de Estados Unidos en México. Además recibe asesoría de expertos de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés), con sede en La Haya, organismo que contribuyó a identificar al 70% de los 40 mil desaparecidos durante la guerra de la ex Yugoslavia, entre 1991 y 1995. Alejandro Encinas comentó durante la ceremonia de presentación del proyecto, que el nuevo gobierno federal considera que para enfrentar el problema de los desaparecidos, es necesario entrar a un proceso de construcción social, donde el Estado asuma su responsabilidad y la sociedad participe de manera decidida. Además, expuso, que se acabará la simulación, “nunca más vamos a negar la existencia de estos problemas tan lacerantes”, pues el dolor que sienten estas familias se profundiza por la burocracia, la corrupción y la incompetencia del Estado. Admitió que será necesario emprender muchas acciones y muy disímbolas, para enfrentar un problema que abarca todo el territorio nacional, y a todos los sectores de la sociedad, de ahí que es necesario desarrollar o recuperar las capacidades institucionales pérdidas. “Por eso es importante este tipo de iniciativas donde habrá intercambio de experiencias en la búsqueda, en la identificación, creación de base de datos, desarrollo de tecnologías forenses que hoy son prácticamente inexistentes en algunas regiones del país, y cooperación internacional”, declaró el subsecretario de Derechos Humanos. “Cuando hay debilitamiento del Estado y sus instituciones, cuando muchas veces hay ausencia del Estado, la cooperación internacional es muy importante para recuperar nuestras capacidades institucionales y así vamos a encarar esta responsabilidad asumiendo la demanda fundamental de verdad y justicia, para que esto no vuelva a suceder en nuestro país”, ofreció el funcionario durante el evento donde estuvieron decenas de familiares de desaparecidos. Expuso Encinas que hay una situación sumamente desigual, pues en muchas entidades todavía no se ha creado la figura de las fiscalías, y en el nivel de desarrollo de las capacidades institucionales, la desigualdad es todavía es muy profunda., pues no existen las condiciones básicas para garantizar una búsqueda profesional, exhaustiva, y hay otros estados que han avanzado de manera significativa. Por eso se congratuló de este convenio ya que se observa la voluntad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León de enfrentar el problema, mientras en muchas procuradurías o fiscalías estatales no sólo hay indiferencia, sino además corrupción, y se requerirá de las autoridades estatales para procurar justicia y avanzar en la construcción de paz. Encinas expuso que actualmente existen 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses del país, según cifras que dejó el gobierno anterior, y quizá muchos de los desaparecidos están entre ellos. Señaló que en el próximo presupuesto federal habrá recursos para fortalecer el sistema nacional de búsqueda de desaparecidos, ya que hoy la Comisión Nacional de Búsqueda tiene un presupuesto de ceros centavos. Para el 2019, dijo, espera que sea “de muchas decenas de millones de pesos, no quiero dar una cifra, pero habrá recursos insuficientes”.

