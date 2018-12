Critica López Obrador a Corte por ley de salarios

Chiapas— El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la suspensión a la Ley de Remuneraciones de servidores públicos concedida ayer por la Suprema Corte.Aunque dijo ser respetuoso de la autonomía del Poder Judicial, criticó la resolución, que permitiría a altos funcionarios cobrar salarios que el mandatario calificó como exorbitantes.López Obrador consideró que los ministros de la Corte se equivocaron, y que ponen un mal ejemplo quienes deberían impartir justicia.Afirmó que los funcionarios que cobran hasta 600 mil pesos mensuales, en un país pobre, son deshonestos."En el caso de Poder Judicial, si ellos mismos resuelven que van a seguir recibiendo sueldos exagerados, estratosféricos, sueldos hasta de 600 mil pesos mensuales, pues están dando un mal ejemplo quienes deberían de impartir justicia", sostuvo en entrevista."No es posible que haya funcionarios públicos en el País, habiendo tanta pobreza, que ganen 600 mil pesos mensuales; es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad; esos que obtienen esos sueldos no es gente honesta ni es sensible ni son partidarios de verdad de la justicia".El presidente sugirió que los ministros deben quitar el retrato de Benito Juárez de la Corte."Yo creo que se equivocaron, porque no están entendiendo la nueva realidad; no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y se olvidan de Juárez", reprochó."Deberían de quitar el retrato del presidente Juárez de la Suprema Corte de Justicia, porque Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, ¿entonces para qué tienen a Juárez ahí?".López Obrador aseguró que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se apegarán al mandato constitucional de que ningún funcionario gane más que el presidente."Yo creo que la gente va a exigir que no haya sueldos exagerados, que no haya abusos; vamos a esperar, porque apenas están resolviendo este asunto; ya son mayores de edad y además es un poder independiente que yo tengo que respetar, pero una cosa es respeto legal y otra cosa es que me quede callado", señaló.

